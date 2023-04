Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Echt jetzt? Graf Dracula als Romanfigur eines Buches im Jahre 2021? Aus der Feder der 1979 in Rumänien geborenen und in der Schweiz lebenden, auf Deutsch schreibenden Autorin Dana Grigorcea. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, deren Lust sich eine körperliche Vereinigung mit dem Fürsten der Finsternis, mit Vlad, dem Pfähler, mit Graf Dracula ersehnt. Viel mehr Klischee geht kaum. Und doch sollte man dieses Buch gelesen haben, weil es überraschend viele Ebenen hat.

Man kann es als spannenden Horrorroman in der Nachfolge von Bram Stoker lesen. Eine junge Frau kehrt vom Kunststudium in Paris nach B., einer Stadt in den rumänischen Bergen an der Grenze