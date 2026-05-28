Benjamin Brittens Shakespeare-Oper „A Midsummer Night’s Dream“ (Ein Sommernachtstraum) ist am Badischen Staatstheater in Karlsruhe zu sehen.

2026 ist ein Benjamin-Britten-Jahr. Der Musiker starb vor 50 Jahren. Er war nie Avantgardist, ist aber einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt als Musikdramatiker. Zu seinen schönsten Werken gehört seine Opernfassung von Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, die nun am Badischen Staatstheater Karlsruhe in einer überaus ansprechenden Produktion herauskam.Aparterweise war die Premiere fast auf den Tag genau 44 Jahre nach der Karlsruher Erstaufführung im Mai 1982.

Die damalige Einstudierung gehört zu den reizvollsten Produktionen der Ära von Generalintendant Günter Könemann. Der hatte seinerzeit für die Ausstattung nämlich den bekannten dänischen Designer Bjørn Wiinblad engagiert, der eine bunte Welt ganz eigener Art auf die Bühne zauberte. Älteren Theaterfreunden ist diese Aufführung denn auch bis heute unvergessen.

Szene mit Edward Lee als Puck und den Feen, gesungen vom Cantus Juvenum. Foto: Felix Grünschloss/oho

Ein Jahr nach dem ersten Auftritt eines Countertenors in Händels „Rinaldo“ war damals wieder ein hoch singender Mann in Karlsruhe zu hören gewesen, diesmal nicht als „Ersatz“ für einen Kastraten, sondern wirklich in einer originalen Partie für einen Countertenor. Britten schrieb den Oberon nämlich für Alfred Deller, den neben Russell Oberlin ersten bedeutenden Sänger seiner Zunft. Im Grunde haben Deller und Britten damit wesentlich zur Verbreitung dieses Stimmfachs beigetragen, ohne das heute die Pflege der Barockmusik gar nicht mehr vorstellbar wäre.

Szene mit den Handwerkern. Foto: Felix Grünschloss/oho

Sehr schön war es nun bei der neuen Produktion von Brittens „A Midsummer Night’s Dream“, dass der Oberon von Lidor Mesikan gesungen wurde, dem Gewinner des Nachwuchspreises beim Karlsruher Farinelli-Wettbewerb 2025. Einen Tag nachdem Israel beim ESC den zweiten Platz gewonnen hatte, begeisterte bei der Britten-Premiere in Karlsruhe der junge Sänger aus Israel durch den erlesenen Wohllaut seiner Stimme und seine feine Gestaltungskunst.

Szene mit den Liebespaaren in Nöten. Foto: Felix Grünschloss/oho

Er führte ein exzellentes Ensemble an. Als Oberons Helfer Puck fasziniert in dieser Produktion Edward Lee ebenso durch sein artistisches Spiel wie durch seine packende Bühnenpräsenz. Martha Eason ist eine Tytania von großem Stimmglanz und innigem Vortrag. Don Lee und Melanie Lang geben dem weltlichen Herrscherpaar Theseus und Hippolita starkes Profil. Mit blendendem Gesang und ganz viel Spiellust tragen Brett Sprague (Lysander), Tomohiro Takada (Demetrius), Marie-Sophie Janke (Hermia) und Ina Schlingensiepen (Helena) als Liebespaare das Ihre zur szenischen Wirkung dieses im englischen Original gesungenen „Sommernachtstraums“ bei.

Szene aus dem Spiel der Handwerker. Foto: Felix Grünschloss/oho

Ogulcan Yilmaz führt als zum Esel mutierter Bottom die Riege der Handwerker an, die mit Liangliang Zhao, Klaus Schneider, Lars Tappert, Daniel Pastewski und David Severin ihren witzigen Rollen nichts schuldig bleibt. Mit wunderbarem Gesang brilliert der Chor Cantus Juvenum Karlsruhe als Feen.

Szene mit Lidor Mesika als Oberon und Edward Lee als Puck. Foto: Felix Grünschloss/oho

Leider war es schon die vorletzte Neueinstudierung von Generalmusikdirektor Georg Fritzsch am Haus. Es spricht aber für ihn, dass er dieses Werk zur Chefsache machte, denn das ist es wert. Die Staatskapelle glänzt bei höher als üblich gefahrenen Orchestergraben unter seiner Leitung durch eine herrliche Spielkultur. Georg Fritzsch sorgt für subtile Klangfarben und ein ausgefeiltes Zusammenspiel bei der kammermusikalisch differenzierten Partitur. Er vermittelt ihr aufs Schönste den von Britten beschworenen Klangzauber und setzt ebenso Zeichen durch die pointiert eingesetzten dramatischen Akzente.

Szene aus dem Spiel der Handwerker. Foto: Felix Grünschloss/oho

François de Carpentries, der die Oper in der Ausstattung von Karine Van Hercke in Szene setzte, stellte dem Werk einen Prolog mit Shakespeare-Zitaten voran, ganz kurz erscheinen Putin und Trump auf einem Monitor. Allein, die Regie vermeidet in der Folge mit Recht und Erfolg eine wie immer geartete „Aktualisierung“ des Stoffes und betont vielmehr das Theatralische, Träumerische und magische. Sie findet dafür in Tierfiguren live und projiziert oder an alten Buchillustrationen angelehnten Bühnenbildern einen passenden optischen Rahmen. In dieser aparten Theaterwelt wird ein absolut packendes kunstvoll-komisches und magisch-schillerndes Spiel entfaltet.

Szene mit den Liebespaaren. Foto: Felix Grünschloss/oho

Info

Vorstellungen 29. Mai, 7., 11. & 19. Juni , 4. & 21. Juli. www.staatstheater.karlsruhe.de.