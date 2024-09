Die unglaubliche Geschichte des Bildhauers Ohly: als William geboren in England, als Wilhelm erfolgreich im deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik, 1933 zurückgekehrt auf die Insel – unter den Schutz des Heiligen, den er so oft als Motiv für seineSkulpturen wählte. In der Pfalz, der Heimat seiner Mutter, hat William Ohly (1883-1955) einige besondere Spuren hinterlassen.

Im Jahr 1912 gewinnen die jungen Frankfurter Bildhauerbrüder Wilhelm und Ernst Ohly bei einem Kunstwettbewerb in Bad Dürkheim