Vor 25 Jahren klappte die wohl einflussreichste Punkband der USA ihre Instrumentenkoffer für immer zu. Im August 1996 lösten sich die Ramones nach einer Show in Hollywood auf. Ein Ende mit Ansage, das letzte Album hatte schon den Titel „Adios Amigos“ getragen. Eine Reunion ist unmöglich: Die vier Gründungsmitglieder sind allesamt verstorben.

One, two, three, four! Das Einzählen der Songs bei den Liveauftritten des Quartetts mutet wie ein Schlachtruf an, auf den sich kurze, aber heftige Gewitter in Form von fast schon minimalistischen