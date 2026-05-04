Isabelle Berg vom TV Rodenbach ist beim Boston-Marathon dabei. Vor dem Start läuft zwar einiges schief, doch am Ende gibt es Glücksmomente pur.

Auch wenn in London zuletzt von Sebastian Sawe die magische Marathon-Schallmauer von zwei Stunden unterboten wurde, bleibt ein anderer Langdistanzlauf der Populärste. Obwohl der Boston-Marathon mit rund 30.000 Teilnehmern auch mit Abstand nicht der größte seiner Kategorie ist, verzückt er regelmäßig die Massen. Mit dabei diesmal auch Isabelle Berg vom TV Rodenbach, die ihre ganz besonderen Momente erlebte.

Der Boston-Marathon fand erstmals 1897 statt. Ein Lauf, der von Mythen geprägt ist und Mitte der 1990er-Jahre sogar zweimal von einer deutschen Läuferin, der Marathon-Ikone Uta Pippig, gewonnen wurde. Um den Sieg lief Isabelle Berg, die zweifache Mutter, zwar nicht mit, dennoch war es ein Ereignis, auf welches sie lange hinarbeitete. Berg, die auf Instagram mehr als 5000 Follower hat und mit viel Glitzer auf der Haut läuft, lebte wochenlang nur für diesen Traum. Zur Vorbereitung lief sie den Halbmarathon in Kandel und war auch beim Weinstraßen-Marathon über die halbe Distanz unterwegs.

Kein Countdown, kein Startschuss – und los ging es

Der Boston-Marathon war jedoch eine andere Hausnummer. Dass ihre Bestzeit vom Paris-Marathon purzeln könnte, ja schon fast musste, war nach einer intensiven Vorbereitung aber fast klar. Doch der Start auf die Strecke gestaltete sich durchaus schwierig. „Ich war pünktlich in Boston, um mit dem Bus zum Startort nach Hopkinton zu fahren. Insgesamt hat es, bis ich am Start war, eineinhalb Stunden gedauert“, berichtet Berg, der kurz vor dem Start die Zeit davonlief. Denn die Busfahrt dauerte rund eine Stunde. „Ich hatte mich schon von meiner Startzeit verabschiedet. Meine Startwelle war schon längst weg, bis ich am Start ankam“, erzählt die 42-Jährige.

Kein Countdown, kein Startschuss – und los ging es. „Auf den ersten zwei Kilometern war ich mir nicht sicher, ob wir schon gestartet sind oder uns warmlaufen. Es war verrückt“, sagt Berg, die zu Beginn viel Zeit verloren habe. Ihre anvisierte Zeit von 3:15 Stunden war damit umso schwieriger zu erreichen. „Ich konnte keinen Rhythmus laufen. Es war viel Zick-Zack-Laufen angesagt. Bis sich das Feld gelichtet hatte, waren zehn Kilometer gelaufen. Danach fing der Lauf erst für mich an. Das war schon schlecht organisiert“, meint Berg.

„Zwei sehr emotionale Momente“

Dann jedoch begann das eigentliche Lauferlebnis für die in Otterbach wohnende Berg. „Meine Stimmung hat sich gedreht, ich war zuvor unsicher. In Boston tragen einen die Leute über die Strecke. Was da abgeht, ist unbeschreiblich, die Leute feuern einen an“, sagt die Langstreckenläuferin.

Auf der Strecke übermannte es Berg gleich zweimal. „Ich hatte zwei sehr emotionale Momente, ich habe zweimal gottserbärmlich geheult. Ich bin so dankbar, dass ich laufen darf und auch in einem flotten Tempo laufen kann. Das Anfeuern hat mich so bewegt. Es war kein Lauf mit Schmerzen, und ich bin fliegend ins Ziel gekommen. Ich habe mich komplett wohlgefühlt“, sagt Berg, der neuerlich die Tränen des Glücks im Gespräch kamen.

Freundin Tina als Stütze

Viel anstrengender als der Marathon selbst sei das Training gewesen. „Ich konnte die Atmosphäre aufsaugen. Ich kam beim Kilometer 30 an und dachte: Wo ist die Zeit hin? Ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Es war ein Traum, dort zu laufen“, erzählt Berg, die berichtet, nicht mal „geballert“ zu haben, das heißt, nicht im vollen Tempo gelaufen zu sein. Wichtig für Berg ist auch ihre Freundin Tina. „Sie hat mich wieder begleitet, wie schon bei meinen vorherigen Läufen. „Sie ist vor Ort meine Stütze, sie behält die Nerven, sie hat mich im Ziel abgeholt. Sie steht immer bei Kilometer 31, wenn man Support braucht“, erzählt Berg von ihrer Begleiterin.

Im Ziel angekommen, telefonierte Berg mit ihrer Familie. „Ich habe mit zu Hause telefoniert, und upgedatet. Es hat jeder mitgefiebert. Jeder hatte die App zum Boston-Marathon runtergeladen, um mich zu verfolgen. Zu Hause wurde mitgefiebert, auch weil ich nicht mit meiner Startzeit loslaufen konnte“, erzählt Berg von Tränen nach der Zielankunft, dann allerdings mit Finisher-Medaille um den Hals.

Nun eine Bestzeit von 3:16 Stunden

Fünf Tage Boston waren ein eindrückliches Erlebnis für Berg, die vorerst wieder bei regionalen Läufen, aber auch bei Treppenläufen starten will. „Ich hatte auch das Angebot, im September in Berlin den Marathon zu laufen. Ich habe aber aus Vernunft abgesagt. Zwei Marathons in einem Jahr bekomme ich zeitlich nicht unter, obwohl ich Bock darauf hätte“, erzählt Berg, die nun eine Bestzeit von 3:16 Stunden aufzuweisen hat.