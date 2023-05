Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ex-Tennisprofi Boris Becker und U2-Sänger Bono sind eigentlich keine Filmstars, doch die Berlinale hat zwei Dokumentationen, in denen sie zu Wort kommen, in die Gala-Reihe „Special“ geladen. Während Bono die Premiere von „Kiss The Future“ gestern nur am Roten Teppich begleitete, stellte sich Boris Becker der internationalen Presse.

„Ich hoffe, dass der Film eine neue Seite von mir zeigt und eine neue Sichtweise auf mein Leben zulässt“, sagte Becker, der mit seltsam hochragendem Rollkragenpulli auftrat,