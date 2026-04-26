Die jüngste Verfilmung macht aus „Wuthering Heights“ einen Softporno. Am Nationaltheater dient der Roman als Basis einer grellen Parodie. Beides wird dem Buch nicht gerecht.

Es hätte gut werden können. Die Bühnenadaption, die Regisseurin Charlotte Sprenger zusammen mit der Dramaturgin Olivia Ebert aus Emily Brontës einzigem Roman gefiltert hat, beginnt vielversprechend. In einer Szene, die analog zu den drei Hexen in Shakespeares „Macbeth“ angelegt ist, sieht man drei Schwestern am Werk. Charlotte, Anne und Emily, die „Brontë Sisters“, spinnen erzählerisches Garn. Aus ihrem Spiel erwächst die Geschichte von „Wuthering Heights“, der Sturmhöhe.

Der Bruder (Rocco Brück) wird mehrfach fortgescheucht. Schließlich darf er doch mitwirken: Er soll Hindley mimen, den missgünstigen Sohn des Hauses, der später, wie der reale Brontë-Bruder Branwell, der Trunksucht verfällt. Die eine Schwester (Annemarie Brüntjen) schlüpft in die Rolle der rebellischen Catherine, die daran zugrunde gehen wird, dass sie ihre wahren Gefühle verleugnet und einen reichen Mann heiratet, den sie nicht liebt. Die andere Schwester (Jessica Higgins) mutiert erst zum Vater, dann zur Haushälterin und Strippenzieherin Nelly. Und die dritte Schwester (Shirin Ali) erklärt: „Ich bin auch ein Mann“. Also spielt sie Heathcliff, das Findelkind, den sozialen Außenseiter, der zum Katalysator wird für alles Begehren – und alles Unglück – in diesem Roman.

Die Regie vermasselt die eigene Textfassung

Sprenger und Ebert etablieren mithin zwei Ebenen für ihre Dramatisierung der „Sturmhöhe“. Die fiktionale Handlung des Romans wird verwoben mit der Biografie der Autorin, die 1848 mit nur 30 Jahren starb – an der Schwindsucht, wie zwei Nebenfiguren ihres Buchs. In der Mannheimer Textfassung, die ganze Passagen aus dem Original geschickt einbindet, kommt diese Doppelbödigkeit immer wieder zum Vorschein. In Sprengers Inszenierung aber – es ist geradezu paradox – wird sie zunehmend überdeckt: durch grellen Klamauk.

Catherine bei den Lintons: Rahel Weiss (li.), Annemarie Brüntjen, Fabian Dott. Im Hintergrund Shirin Ali. Foto: Natalie Grebe/oho

Viel zu laut, viel zu überdreht, viel zu hysterisch lässt die Regisseurin die sechs Darstellerinnen und Darsteller über weite Strecken agieren. Offenbar im Bestreben, den romantischen Ballast der Vorlage und ihrer filmischen Rezeptionsgeschichte abzustreifen, hebelt Sprenger alle Leidenschaft aus durch Slapstick und Comedy.

Schauspielerin Rahel Weiss wird dabei zur Ulknudel-Allzweckwaffe der Regie. Erst darf Weiss als überenthusiastische Zuschauerin die Bühne entern, dann gibt sie nacheinander der sexgierigen Isabella Linton und dem schwindsüchtigen Linton Junior komische Gestalt. Aber womit haben diese Figuren verdient, zu bloßen Lachnummern degradiert zu werden? Vom Raffinement der Bühnenfassung bleibt wenig übrig.

Travestie ist ein weiterer zentraler Aspekt dieser Inszenierung. Weil Emily Brontë selbst unter männlichem Pseudonym publizierte und in der Rahmenhandlung ihres Romans die Maske eines männlichen Ich-Erzählers aufsetzt, ist das zwar folgerichtig, aber letztlich entwickelt die Regie aus dem Gender-Spiel statt eines klugen Kommentars nur witzige Karikaturen. Wenn Shirin Ali alias Heathcliff im Torero-Kostüm Macho-Coolness zur Schau stellt und Fabian Dott, der zunächst Edgar Linton verkörpert, als Catherines Tochter Cathy wiederaufersteht, bewirkt das vor allem eines: schmunzelnde Distanzierung von der düsteren Grundtonart der Vorlage.

Mit Comedy gegen die schaurigen Gefühle

Was Emily Brontës Roman auszeichnet, diese Stimmung aus Hochmoor-Tristesse, rauem Realismus und schauerromantischem Fieberwahn – genau das lässt die „Sturmhöhe“ des Nationaltheaters meistens missen, obwohl Jonas Landerschier am Harmonium und am Keyboard für einen bizarren Klangteppich sorgt. Einmal aber scheint die Qualität der Vorlage dann doch auf: wenn Annemarie Brüntjen als Catherine den eigenen Tod imaginiert und regelrecht herbeizwingt. Dieses Moment bildet in seiner Intensität eine Insel in einer Inszenierung, die ansonsten zu parodistischem Klimbim tendiert.

Am Ende, wenn der Vorhang aus transparenter Gaze fällt, bleibt manches schleierhaft. Nicht nur, warum die Wahl auf spanisch anmutende Kostüme fiel, sondern auch, wie es sein kann, dass Charlotte Sprenger für die eigene Textfassung keine subtilere Umsetzung einfiel. Denn das Potenzial dazu hätte das Script. Vor allem aber stellt sich die Frage: Warum wählt man einen Stoff der großen und dunklen Gefühle, wenn man diesen so sehr misstraut? Da lobt man sich dann doch den Streifen mit Margot Robbie und Jacob Elordi. In dem kochen wenigstens die Leidenschaften hoch, und es geht so richtig zur Sache.

Termine

30. April, 9. und 28. Mai, 7. und 16. Juni, jeweils 19 Uhr, Nationaltheater Mannheim, Altes Kino Franklin, Karten: Telefon 0621 1680150, www.nationaltheater-mannheim.de