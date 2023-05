Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat auch unsere Sprache infiziert, das können wir täglich in den Medien beobachten. Aber auch in unseren Alltag hat sich so manche Floskel eingeschlichen.

Es ist die Floskel der Krise, sicherlich immer gut gemeint, aber halt doch auch irgendwie so dahin gesagt, geschrieben, gemailt, per Whatsapp verschickt, auf Facebook verbreitet: „Bleiben Sie gesund!“