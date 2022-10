Der Musiker Blake Shelton, Ehemann von Gwen Stefani, war viele Jahre in der Jury von «The Voice». Nun soll Schluss sein.

Los Angeles (dpa) - Der Country-Musiker Blake Shelton (46) gibt nach zwölf Jahren seinen Job als Juror in der US-amerikanischen Casting-Show „The Voice“ ab.

„Ich habe eine Weile mit mir gerungen und beschlossen, dass es für mich an der Zeit ist, mich nach der nächsten Staffel von "The Voice" zurückzuziehen“, schrieb er in einem Statement bei Instagram.

Shelton war seit dem Start im Jahr 2011 dabei, die 23. Staffel soll nun die letzte sein. „Diese Show hat mein Leben in jeder Hinsicht zum Besseren verändert, und sie wird sich für mich immer wie ein Zuhause anfühlen“, so Shelton. Der Musiker lernte am Set der Show seine Ehefrau Gwen Stefani (53) kennen, mit der er seit 2015 zusammen ist. „Ich bin so stolz auf dich und so gesegnet, dass ich dich gefunden habe“, kommentierte die Sängerin das Statement des Musikers.

Warum er aufhört, ließ Shelton offen. Er bedankte sich bei den Fans und allen Beteiligten. Die nächste Staffel von „The Voice“ startet nach Angaben des US-Senders NBC im nächsten Jahr. „Coaches“ der 23. Staffel sollen demnach neben Shelton US-Popsängerin Kelly Clarkson (40), der irische Singer-Songwriter Niall Horan (29) und der US-Rapper Chancelor Bennett alias Chance the Rapper (29) sein.