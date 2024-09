Am 30. September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Seine Kinder John und Jenny erinnern an der berühmten Vater mit dem Album „udo 90“ . Darauf sind 90 bekannte Songs des 2014 verstorbenen Künstlers – und ein „neuer“, der auch mit Hilfe der KI entstanden ist.

1985 nahm Udo Jürgens, der im Dezember 2014 eines seiner letzten Konzerte kurz vor seinem Tod in der Mannheimer SAP-Arena gegeben hat, sein Album „Treibjagd“ auf. Darauf sollte auch der Song „Als ich fortging“ erscheinen, doch irgendwie passte die Nummer, für die Michael Kunze den Text geschrieben hat, nicht mehr ins Konzept. Das Lied, das lediglich in einer Demo-Version existierte, verschwand in den Archiven und geriet in Vergessenheit.

Die Wiederentdeckung eines vergessenen Songs

Bis es jetzt von John und Jenny Jürgens wiederentdeckt wurde. Nun ist es als erste Single-Auskopplung des Albums „udo 90“ erschienen, das die beiden Kinder des Künstlers anlässlich von dessen 90. Geburtstag am 30. September herausbringen werden. Denn klar ist, Lieder von Udo Jürgens sind auch zehn Jahre nach seinem Tod immer noch omnipräsent. Da kann etwas neues Material die Neugierde auf Vertrautes nur steigern.

Dazu brauchte es aber nicht nur das Arrangement von Schlagzeuger und Produzent Curt Cress, sondern auch die KI, die aus einer reinen Audio-Datei mit der Stimme des Sängers eine echte Udo-Jürgens-Nummer machten.

Eingesungen hat Jürgens die Nummer ziemlich perfekt, das nachträgliche Arrangement beginnt zunächst nur im Klavier, der Sound schwillt immer mehr an, weitet sich dank des Einsatzes von Streichern zu einem Orchesterklang.

Eine nachdenkliche Ballade

Es ist eine nachdenkliche Ballade über Verlassen und Verlassen-Werden, wie so oft bei Jürgens, nah am Kitsch, aber eben nur nahe. Auch das wie eigentlich immer bei diesem großen Künstler. „Ich hab’ noch was vergessen, hier bei dir. Frag nicht, was war, heut’ ist mir klar, ich suchte immer nur dich.“ Solche Texte konnte niemand so intensiv und letztlich dann auch authentisch singen wie Udo Jürgens. Es gibt zu dem Song auch ein Youtube-Video, in dem der Schauspieler Albrecht Schuch so lässig und cool wie Udo Jürgens, auch leicht melancholisch verschattet durch die Straßen Wiens zieht. Das zündet zwar noch eine Kitschstufe mehr, ist aber dennoch sehr stimmungsvoll.