Er hätte vermutlich noch ewig weiterspielen können. Aber nach zehn Jahren will Billy Joel seine monatliche Konzert-Reihe einstellen. Auch wenn es ihm schwerfällt.

New York (dpa) - Nach zehn Jahren und 150 Konzerten will der US-Musiker Billy Joel (74) im kommenden Jahr seine monatliche Auftrittsserie im Madison Square Garden in New York beenden.

«Ich bin ziemlich verblüfft, dass es so lange gelaufen ist. Mein Team sagt mir, dass wir noch weiter Tickets verkaufen könnten, aber zehn Jahre, 150 Shows - dann reicht es auch mal», sagte Joel bei einer Pressekonferenz. «Es ist schwer aufzuhören, auch nach 150 Shows. Ich möchte mich einfach bei allen bedanken für die wundervolle Sache, die hier passiert ist.»

Der vielfach preisgekrönte «Piano Man»-Sänger tritt seit 2014 einmal im Monat in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan auf. Die Konzerte sind stets ausverkauft, insgesamt sind bereits mehr als 1,6 Millionen Tickets an Fans aus mehr als 120 Ländern verkauft worden. Joel hatte eigentlich immer wieder beteuert, so lange weiterspielen zu wollen, wie sich jeden Monat alle Plätze im «Garden» ausverkaufen.