Der Popstar spricht im Podcast offen über Schönheitsdruck und erklärt, warum sie auf Eingriffe verzichtet – auch mit Blick auf ihre zukünftigen Kinder.

Los Angeles (dpa) - Popstar Billie Eilish lehnt eigenen Worten zufolge Schönheitsoperationen für sich ab und begründet das auch mit ihren zukünftigen Kindern. «Ich freue mich riesig darauf, älter zu werden, und ich freue mich darauf, dass mein Gesicht und mein Körper altern, ohne dass ich etwas daran verändere», sagte die 24-Jährige im Podcast «Good Hang with Amy Poehler». Sie ergänzte: «Und ich möchte, dass meine Kinder mich ansehen und mein Gesicht ihrem Gesicht ähnelt und nicht irgendeine verpfuschte Version von dem ist, was da draußen gerade so vor sich geht.»

Kritik an Schönheitsdruck auf Frauen

Eilish hatte als 17-Jährige mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ihren Durchbruch. In dem Alter habe sie sich nie vorstellen können, «dass ich einmal kein Teenager mehr sein würde», erklärte Eilish. Die vielfache Grammy- und auch Oscar-Gewinnerin hatte schon früher den gesellschaftlichen Schönheitsdruck auf Frauen kritisiert.

Am Donnerstag kommt Eilishs Konzertfilm «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)» ins Kino. Für den Film hat sich die Sängerin mit «Titanic»-Regisseur James Cameron zusammengetan.