Zwei Tage nach seinem 91. Geburtstag am 16. Januar ist in einem Münchner Krankenhaus der in Berlin geborene Pfälzer Bildhauer Martin Mayer gestorben.

Als sein Markenzeichen gelten pralle, lebensfrohe Bronzedamen, die doch immer leicht und grazil wirken. Eines der beliebtesten Fotomotive der Pfalz, in Verbindung mit dem Dom eines ihrer Wahrzeichen, ist