Am Montag gingen die ersten neuen Osterfestspiele in Baden-Baden zu Ende. Das Festival nahm nach der eindrucksvollen Premiere des „Lohengrin“ einen sensationellen Verlauf mit Konzerten von singulärem Rang. Das Konzept mit Mahler Chamber Orchestra unter Joana Mallwitz und Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam unter Klaus Mäkelä ging großartig auf.

2008 gab es in der britischen Musikzeitschrift „Gramophone“ ein Ranking der besten Orchester der Welt. Solche Listen sind immer spekulativ und subjektiv, das ist ganz klar. Aber das Ergebnis war doch interessant. „Nur“ auf Platz zwei kamen die Berliner Philharmoniker, die ja gerne als Nummer eins gefeiert werden. Dieser Platz ging bei jener Umfrage aber an das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Nach diesen Osterfestspielen ist das allemal verständlich.

Das neue Konzept

Im Festspielhaus Baden-Baden sonnte man sich von 2013 bis 2025 im Glanz der Berliner und deren Elitestatus. Doch was tun, nachdem diese zu Ostern wieder nach Salzburg gingen. Unter Intendant Benedikt Stampa wurde ein Doppelprojekt für die kommenden Jahre konzipiert: Das Mahler Chamber Orchestra spielt unter Joana Mallwitz unter anderem die szenische Opernproduktion und das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam gibt Konzerte unter seinem designierten Chef Klaus Mäkelä. Das nahm sich auf dem Papier nicht schlecht aus, aber würde es den Anspruch erfüllen und das Niveau erreichen, für den und das die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle und Kirill Petrenko einstanden?

Ja, ja und nochmals ja! Allein das Konzert des niederländischen Orchesters mit Mahlers fünfter Sinfonie unter Klaus Mäkelä war auf allerhöchstem Niveau, orchestral und interpretatorisch. Die Orchesterkultur war in allen Registern sagenhaft, die Soli allein bei Trompete (Omar Tomassoni) und Horn (Katy Woolley) waren auf schier unglaublichem Standard. Die Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit im Spiel erreichten kaum je erreichte Werte. Nun hat das Orchester zu Hause im Concertgebouw wahrscheinlich die beste Akustik Europas (oder der Welt), aber auch in Baden-Baden verblüffte die Qualität eines seit Willem Mengelbergs Zeiten führenden Mahler-Orchesters.

Sensationell: die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler mit dem Royal Concertgebouw Orchestra unter Klaus Mäkelä. Foto: Michael Bode

Klaus Mäkelä dirigierte die Fünfte in seinen Gesten intensiv, aber ganz ohne Show. Er bot keine eigenwillige Deutung, aber eine, die in ihrem genauen und extrem vielgestaltigen Eingehen auf Mahlers Notentext das Werk in einer einzigartig authentischen und alle Sinne in Schwingung versetzenden Weise hören ließ.

Das Publikum im Festspielhaus geriet am Ende schier außer sich vor Begeisterung – mit Recht. Großen Jubel gab es auch für den Geiger Daniel Lozakovich, der im ersten Teil das Bruch-Konzert spielte. Und ein Ereignis war am folgenden Tag auch das Konzert von Concertgebouw Orchestra und Klaus Mäkelä mit Bruckners monumentaler achter Sinfonie.

In alter Tradition

Das Concertgebouw Orchestra war ja schon immer mal in Baden-Baden gewesen. Sein Debüt bei den Osterfestspielen gab es am Tag nach Palmsonntag mit einem in jeglicher Hinsicht außerordentlichen Konzert. Seit den Zeiten des schon erwähnten Willem Mengelberg gibt es an Palmarum im Concertgebouw die Matthäus-Passion von Bach. Diesmal gab es am Karmontag eine Wiederholung in Baden-Baden. Klaus Mäkela dirigierte in diesen Konzerten erstmals das Werk – in einer Verbindung von Wissen um die historischen Bedingungen einer adäquaten und beredten Bach-Interpretation mit innerer Empfindung und Tiefe des Ausdrucks. Einmalig war auch hier die Meisterschaft der Instrumentalsolisten. Der Niederländische Kammerchor mit je vier Sängerinnen oder Sängern pro Stimme sang mit ungeheuerer Klarheit und Differenzierung, der Cantus Juvenum aus Karlsruhe überzeugte als Cantus-Firmus-Chor. Spitzenklasse waren auch die Vokalsolisten mit Maximilian Schmitt als Evangelist, Matthew Brook als Christus sowie Julia Lezhneva, Tim Mead, Laurence Kilby und Krešimir Stražanac in den Arien.

Exorbitante Spielkunst

Das Concertgebouw Orchestra trat auch in Kammerkonzerten in der Kurstadt auf. Bei Schuberts Oktett im Kurhaus demonstrierten acht Mitglieder ihre exorbitante Spielkunst.

Auch Sologruppen des Mahler Chamber Orchestra waren zu hören – und der Klangkörper spielt unter Joana Mallwitz auch das große Karfreitagskonzert bei einer eindrucksvollen Aufführung eines Stücks der Stunde: dem War Requiem des vor 50 Jahren gestorbenen Benjamin Britten.

Info

Die nächsten Osterfestspiele Baden-Baden sind vom 20. bis 29. März 2027. Im Zeichen von Beethovens 200. Todestag gibt es unter anderem „Fidelio“ und Missa solemnis. Wieder dirigieren Joana Mallwitz das Mahler Chamber Orchestra und Klaus Mäkelä das Concertgebouw Orchestra. Karten gibt es schon. www.festspielhaus.de