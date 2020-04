Vier von fünf Paaren sind unglücklich, glaubt der Buchautor Thomas Meyer. Sein Ratgeber „Trennt Euch!“ ist eine zünftige Provokation. Dabei hat er recht: Wir sollten uns trennen. Und zwar jetzt. Denn eine Beziehung ist keine Klospülung.

N a toll, jetzt waren die letzten zwei Jahre für den Arsch!“ Genau in dem Moment, in dem die Therapeuten-Tochter diesen Satz sagte, genau da wusste ich: Du hast alles richtig gemacht. Vor wenigen Stunden hatte ich ihr erklärt, dass wir unsere Beziehung besser beenden sollten. Wir waren beide Anfang zwanzig, Shakira sang „Hips don’t lie“ und ihre Mutter stand daneben, als ich meine SACHEN abholte.

Zwei Jahre. Für den Arsch. Ich habe das damals nicht verstanden und frage mich auch heute noch, wie sie um alles in der Welt nur so denken konnte. Für mich waren es vor allem: zwei tolle Jahre. Zugegeben, nicht immer harmonisch und auf Dauer keinesfalls tragfähig. ABER: immer wild und romantisch. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Und die sollte jetzt für den Arsch sein?

Wer nicht zusammenpasst, gehört nicht zusammen

Für die Therapeuten-Tochter war unsere Beziehung jedenfalls nicht beendet, sie war GESCHEITERT. WIR waren gescheitert. Irgendwie gestolpert beim Warmlaufen. Als wäre eine Beziehung – auch eine beendete – sich selbst nicht genug; ja, als wäre sie etwas, das zwingend zu etwas noch größerem führen müsse, ein bloßes Anlaufnehmen, an dessen Ende – ja was eigentlich steht? Ringe? Kinder? Ein gemeinsames Bankkonto?

„Eine Trennung ist nichts anderes als die umgesetzte Einsicht, dass zwei Menschen nicht zusammenpassen“, fasst der Züricher Schriftsteller Thomas Meyer prosaisch zusammen. Und wer nicht zusammenpasse, der gehöre auch nicht zusammen. Folglich sei eine Trennung im Grunde ein sachliches und unpersönliches Ereignis. Aaah ja. „Trennt Euch!“ hat Meyer sein aktuelles Buch betitelt. Mit Ausrufezeichen. Provokation geglückt.

„Wenn es nicht passt, wird es nie passen“

Da bescheinigen uns Psychologen und Soziologen seit Jahren Bindungsangst. Und jetzt erklärt uns ein Schweizer das Gegenteil: In Wirklichkeit seien wir viel zu harmonieSÜCHTIG und BindungsWILLIG. Vier von fünf Paaren seien unglücklich, aber zu FEIGE sich zu trennen. Valide sind diese Zahlen freilich nicht – „Trennt euch!“ ist ein literarischer Essay, kein wissenschaftlicher Aufsatz. Der Autor, 1974 in Zürich geboren, hat als Werbetexter und Kolumnist gearbeitet, zwei Romane und mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht.

Jetzt referiert er auf 120 durchaus kurzweiligen Seiten, warum sich die meisten Paare trennen sollten. Und das geht so: „Es passt, oder es passt nicht. Und meistens passt es nicht. Doch wenn es nicht passt, wird es nie passen.“ Und da aus dem Leid einer nichtpassenden Beziehung immer nur noch mehr Leid entspringe, müsse diese unheilvolle Allianz besser heute als morgen beendet werden.

Wichtig sein ein gemeinsamens Beziehungsmotiv

Meyer lehnt die Maxime „Gegensätze ziehen sich an“ rigoros ab. Für ihn gilt vielmehr der alte Spruch: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Und damit es in einer Beziehung passt, müsse man sich in zentralen Aspekten ähnlich sein. Dazu zählt er Weltsicht und Wertesystem, Lebensumstände, – Achtung, vage Kategorie – INTELLIGENZ und natürlich Sexualität. Wichtig sei auch ein gemeinsames BEZIEHUNGSMOTIV: Was will ich eigentlich in einer Beziehung, was ist mir wichtig? Und was will ich unbedingt nicht?

Er ist überzeugt: Weil die meisten nicht akzeptieren wollen, dass ihr Partner nicht zu ihnen passt, versuchen sie unentwegt, diesen zu ändern. Dadurch entstehe Leid; unheimlich viel Leid. Denn Menschen ließen sich nun mal nicht ändern. Meyer kann sich bei dem Thema, für einen Schweizer recht untypisch, richtig empören. Im Interview mit dem „Deutschlandfunk“ bezeichnete er das Vorhaben, aus dem Partner jemanden zu machen, mit dem man besser auskommt, als KRIMINELL.

Der Geizige bleibt geizig

Selbst aufrichtige Liebe sei kein Grund zusammenzubleiben. Denn: „Nicht jeder, den man liebt, tut einem auch gut.“ Die Liebe habe zwar die Angewohnheit, von Problemen abzulenken, könne diese aber nicht lösen. Und dann zieht er einen geradezu unerhörten Vergleich: Die Liebe, schreibt Meyer, sei wie die Sonne, die immer wieder über Stalingrad aufging und das GEMETZEL zwar in wärmendes Licht tauchte, ohne es aber in irgendeiner Weise zu mindern.

Am Ende sei es doch immer so: Der Geizige bleibe geizig und die Großzügige großzügig, die in sich Gekehrte bleibe in sich gekehrt und der Gesellige gesellig. Zu den einen passe unsere Persönlichkeit gut und zu den anderen schlecht, und daran ändere die Liebe nicht das Geringste. Auch Mitleid oder ein schlechtes Gewissen seien keine guten Argumente gegen eine Trennung. Wer mit einem unpassenden Partner ausharre und seine eigenen Bedürfnisse ignoriere, warum auch immer, der zahle einen niemals zu rechtfertigenden Preis: das eigene Unglück.

Luhmann: „Liebe totalisiert“

„Ha! Egoismus in Reinform! Quod erat demonstrandum!“, wird sich womöglich die Darmstädter Sozialwissenschaftlerin Cornelia Koppetsch bei der Lektüre von Meyers Essay denken, stützt dieses doch ihre nur wenig steile Theorie der Liebesökonomie, derzufolge moderne Paare zwischen Individualismus und Verschmelzung OSZILLIEREN.

„Egoismus? Ich nenne das gesunde Selbstliebe“, würde Meyer wohl entgegnen. Und Niklas Luhmann, der größte Soziologe der Nachkriegszeit, könnte milde lächelnd einwerfen, dass die romantische Liebe ohnehin ein Phänomen der Moderne sei, was eine Trennung indes nicht leichter mache. Denn: „Liebe totalisiert.“

Eines macht Hoffnung

Was Luhmann meint: Sind wir verliebt, erscheint uns alles relevant, was mit der oder dem Angebeteten zusammenhängt – bis hin zur Bagatelle. Und fast immer trifft Liebeskummer beide Seiten, denn beide haben ihre wichtigste Bezugsperson verloren.

„Eine Trennung ist und bleibt ein großer Mist“, gesteht also selbst Meyer ein, das wolle er auch gar nicht bestreiten. ABER, und das macht Hoffnung: Die hohe Anzahl von Trennungen, die Trennungen geblieben sind, weise immerhin darauf hin, dass praktisch alle Getrennten ihre neue Realität der früheren vorzögen.

Trennungen fallen für Frauen oft härter aus

Was Meyer dabei verschweigt: Die KONSEQUENZEN einer Trennung fallen für Frauen oft härter aus als für Männer. Eine, die darauf seit Jahren hinweist, ist Eva Illouz. Die israelische Star-Soziologin hängt ebenfalls der Theorie der Liebesökonomie an und ist sich sicher: Frauen haben ab einem bestimmten Alter Angst, allein zu bleiben.

Obgleich es bestimmt Ausnahmen gibt, ist Illouz’ Feststellung nicht von der Hand zu weisen. Ganz klar: wirtschaftlich und gesellschaftlich zahlen Frauen oft einen deutlich höheren Preis für das Alleinsein. Schlimm genug, nur sollte das fürwahr kein Grund sein, in einer unglücklichen Beziehung zu verhaften.

Und das gemeinsame Haus?

Ein ebenso schlechtes Argument fürs Zusammenleben seien übrigens gemeinsame Kinder. Wem das Wohl seiner Kinder wirklich am Herzen liege, schreibt Meyer, der müsse dafür sorgen, dass diese nicht in Missstimmung aufwachsen. Denn ein Elternhaus, in dem unablässig gezankt und gelitten, aber stets so getan wird, als wäre alles in bester Ordnung, verlasse man bestimmt nicht gefestigt und voller Zuversicht, sondern verstört und misstrauisch. Also sei es sogar eines jeden PFLICHT, den eigenen Kindern das Richtige vorzuleben – „Und Sie wissen genau, was das ist“, redet Meyer seinen Lesern ins Gewissen. Und das gemeinsame Haus? „Verkaufen Sie den Kasten. Er ist zu Ihrem Gefängnis geworden.“

Zehn Jahre nachdem die Therapeuten-Tochter mich und unsere Beziehung verflucht hat, sitze ich mit einem Freund im Biergarten eines Restaurants an der Weinstraße. Er werde jetzt zu Eheberatung gehen, erklärt mit der Freund relativ ansatzlos beim Essen. Es sei ja schließlich offensichtlich, hebt er sich weitschweifend zu erklären an, bei ihm und seiner Frau laufe es nicht gut. Die Gründe, ja klar, die lägen auf der Hand, jetzt also: Paartherapie, das wird helfen. Aber sicher doch.

Welchem Paar hat eine Therapie schon geholfen?

Wissend, dass das ein Fehler ist, widerspreche ich nicht. Der Freund wirkt einigermaßen verzweifelt und ich möchte ihm die Hoffnung nicht nehmen. Stattdessen kaue ich mein Essen etwas langsamer, das bringt Zeit – wer kaut, muss nicht reden – und höre ihn Sätze sagen wie „die Therapeutin hat einen ausgezeichneten Ruf“, auch habe er sich in den vergangenen Wochen bereits mehr Zeit für gemeinsame UNTERNEHMUNGEN genommen; ja, eine Eheberatung, so viel sei sicher, die werde es jetzt bringen. Ich habe es dann doch sehr eilig zu zahlen.

Wie viele Paare kennen wir, denen eine Therapie WIRKLICH geholfen hat? Sollten wir nicht vielmehr akzeptieren, was kaputt ist? Was soll dieses ständige ausbessern, aufmöbeln und flicken? Den heruntergefallenen Wandteller mit der romantischen Jagdszene kitten – klar, das kann man machen, war schließlich ein Geschenk der eigenen Mutter. Eine defekte Klospülung sollte man sogar unbedingt reparieren, noch besser: reparieren lassen.

Eine Beziehung ist keine Klospülung

Aber eine Beziehung? Die ist kein Wandteller und erst recht keine Klospülung. Passt es nicht, helfen weder Sekundenkleber noch Klempner. Vielleicht hat es mal gepasst, ja, früher, vielleicht hat es nie gepasst – es ist egal! Es hilft alles nichts, Meyer hat recht: Trennt Euch! Und zwar jetzt, sofort, bevor die Beziehung zur ewigen Qual wird. Nur Mut.

Sonst war die gemeinsame Zeit am Ende tatsächlich für den Arsch.