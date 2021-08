Die Arbeit an neuen Songs nimmt viel Zeit in Anspruch, denn Beyoncé ist Perfektionistin. Ihre Fans aber können sich jetzt freuen: «Ja, die Musik kommt», sagte die Sängerin in einem Interview.

Los Angeles (dpa) - Fünf Jahre nach ihrem letzten Solo-Projekt hat Superstar Beyoncé ihren Fans neue Musik in Aussicht gestellt. „Ich bin seit anderthalb Jahren im Studio“, sagte die Sängerin in einem Interview des Magazins „Harper's Bazaar“.

Die 39-Jährige erzählt darin auch, wie viel Zeit die Arbeit an Details mitunter in Anspruch nehme: „Manchmal brauche ich ein Jahr, um persönlich Tausende von Sounds zu durchforsten, bis ich genau den richtigen Kick oder die richtige Snare (Schlagzeugsound) finde.“ Ein Chorus könne aus bis zu 200 übereinander angeordneten Klängen bestehen.

„Dennoch gibt es nichts Besseres als die Menge an Liebe, Leidenschaft und Heilung, die ich im Aufnahmestudio spüre“, berichtete Beyoncé. „Nach 31 Jahren fühlt es sich genauso aufregend an wie damals, als ich neun Jahre alt war. Ja, die Musik kommt!“ Weitere Details zum neuen Album verriet die Sängerin nicht.

Mit „Lemonade“ veröffentlichte Beyoncé 2016 ihr sechstes Studio-Album. Seitdem widmete sie sich vorwiegend anderen Projekten: 2018 erschien das Album „Everything is Love“, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z aufnahm, 2020 der Musikfilm „Black Is King“. Beyoncé kuratierte zudem den Soundtrack für die Neuverfilmung von „Der König der Löwen“ und brachte eine Reihe Kollektionen ihres Modelabels „Ivy Park“ heraus.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-800856/3