Zum Auftakt einer Serie mit Schauen zeigen rund 60 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) in der Villa Streccius in Landau, was sie können.

Hält Kunst jung? Wenn man weiß, dass das Durchschnittsalter der etwa 130 APK-Mitglieder bei über 70 liegt, dann kommt man schon ins Staunen, was für einen lustvollen „Auftakt“ sie in der Gründerzeitvilla des königlichen Notars Heinrich Streccius, die 1892 nach den Plänen des Karlsruher Architekten Ludwig Levy gebaut wurde, inszenieren. Jedes Zimmer dieses zweigeschossigen, heute der Stadt Landau gehörenden Baujuwels, ist auf differenzierte Weise bespielt, wohl gesetzte Blickachsen ermöglichen wechselnde Perspektiven zwischen den Räumen und trotz der Heterogenität der künstlerischen Aussagen spürt man sinnliche Harmonie.

Vorschau auf den Sommer: »Strand« von Wolfgang Blanke. Foto: ttg

Nichts ist überfrachtet, niemand – auch nicht die großen Namen wie Harald-Alexander Klimek, Karl-Heinz Deutsch, Stefan Forler oder Otfried Culmann – stehlen den individuellen Positionen die Schau. Dabei treffen bei dieser von den APK-Vorsitzenden Stefan Engel und Monika Bozem kuratierten Ausstellung, die einen „repräsentativen Querschnitt“ der Künstlervereinigung zeigen will, durchaus Welten aufeinander und künstlerische Dialoge entspannen sich zwischen Generationen.

Ein muskulöser männlicher Torso (Beton) des Luger Bildhauers Franz Leschinger beispielsweise bewahrt so stumm wie vielsagend seine klassische Haltung gegenüber dem kraftlos und desolat wirkenden Antihelden in Erika Weigands szenischen Gemälde „Der verbleichte Flamingo“. Von beiden gänzlich unberührt sucht eine Frau im roten Trainingsanzug ihren eigenen Weg durch die Nacht.

Tolle Perspektiven: »Torso von Franz Leschinger«. Foto: ttg

„There she goes again“ titelt diese Momentaufnahme in Öl auf Leinwand von Ulli Bomans, der aus Kandel stammt und im Februar mit dem Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe ausgezeichnet wurde. Während Nicole Bellaire („Belle Fleur“ – Holzdruck), Alexandra Deutsch („Biofakt“ - Wandobjekt aus Mischtechnik/Papier) oder Dimana Wolf („Sequenz“ - Acryl/LW) quasi zum APK-Nachwuchs gehören, ist Erika Klos, die vor wenigen Tagen ihren 90.Geburtstag feierte, ein Urgestein.

Über den Kulturpreis ihrer Heimatstadt Kaiserslautern, mit dem sie letztes Jahr geehrt wurde, hat sie sich so gefreut, dass sie ihre Schaffenskraft zu neuen Papier-Werken mit schwungvoller Ausdruckskraft in unverkennbarem Duktus (UIEB) ballte – aparter kann man das Motto Auftakt wohl gar nicht interpretieren. Auch ihre Tochter Anja Klos arbeitet mit Papier; in der gezeigten kleinformatigen Serie kombiniert sie es mit Fotos auf Holz zu starken Gedankenimpulsen. Eine Fotoarbeit, die man ob ihrer Größe, szenischen Sprengkraft und Lichtflut nicht übersehen kann, ist Thomas Brenners „Hommage an M Blume III“ – eine schmerzliche Erinnerung an den viel zu früh verstorbenen Freund und ein nicht mehr realisiertes gemeinsames Open-Air-Projekt.

Ein Symbol für das Schicksal Obdachloser

Auch Bärbel Rothhaar, die in Rockenhausen geboren wurde und in Berlin lebt, verbindet mit ihrem Wandobjekt „Shelter“ eine besondere Botschaft. Die mit Ölfarbe bemalte, zur Schachtel gefaltete Filzpappe, die im nobel-hölzernen Treppenhaus der edlen Villa hängt, als gehöre dieser „Rahmen“ zum Kunstobjekt dazu, ist ein Symbol für das Schicksal Obdachloser, die in ähnlichen Kartons übernachten. Seinen ganz und gar eigenen „Schutzort“ hat auch das hundeähnliche Wuschelwesen in der Grafik von Franz Martin gefunden, während Harald-Alexander Klimek in seiner dramatischen Zeichnung „Coursing/Deer Hound Race“, zwei Hunde einer Hetzjagd ausgesetzt, bei der es keine tierischen Gewinner gibt.

Ungewöhnliche Kombi: Christine Fischers Plastik »Ausgepackt« (vorne) und und Gabriele Jahnke »Die schönen Bilder sind ausgelaufen«. Foto: ttg

Der Landauer Ralph Gelbert, der in Florenz studierte und an Fachhochschule Kaiserslautern lehrt, leitet mit der glutroten Glasvase „Stromboli“ den Übergang in den Spiegelsaal ein. Hier haben die filigranen, luftig leichten „Hybrid“-Objekte von Katharina Rumpf ihren geräuschlosen Auftritt. Schwungvoll geformt aus Metalldraht, veredelt mit zarter Farbe, abstrakt, surreal und doch konkret, tanzen sie traumverloren zu den sich im Wind wiegenden Magnolienblüten vor den Fenstern. Auf eine andere Art verspielt, dabei sanft poetisch und streng detailverliebt sind die Werke des 83jährigen Manfred Graf, der noch immer ein Faible für Quadrate und Schrägflächen hat. Beides hat der Ludwigshafener in seiner Assemblage „Keil rein“ vereint. Auch Christine Fischers Objekt „Ausgepackt“ weckt den Spieltrieb. Platziert vor Gabriele Jahnkes Arbeit „Die schönen Bilder sind ausgelaufen“, – weil die dick aufgetragene Farbe nämlich in bunten Streifen in eine Auffangrinne tropft –, wirkt die zufällige Begegnung der beiden Künstlerinnen wie eine gemeinsam ausgetüftelte Installation.

Ausschnitt eines Werks von Harald-Alexander Klimek Foto: ttg

Engelbert Müller aus Bann am Rhein erweist sich mit seinem Gemälde „Die Verwandlung“ als Kafka-Kenner und Geschichten-Transformierer, der eine komplexe Handlung auf einer einzigen Leinwand fast filmisch erlebbar macht. Dem Landauer Objektkünstler Martin Lorenz, Jahrgang 1952 und Neuling in der APK, geben Sammelstücke aus der Natur Inspiration. In diesem Fall sind es langstielige Blumen, die in Bronze zu zarten „Fleur inconnu“ erstarren.

Die Ausstellung

„Auftakt“ Mitgliederausstellung der APK - Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler, Städtische Galerie Villa Streccius, Südring 20, Landau; bis 3. Mai.