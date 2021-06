Beim „Sommer Special“ der 71. Berlinale ist die Verleihung der bereits im März bekannt gegebenen Preise (wir berichteten) nachgeholt worden. Die Feier fand am Sonntagabend im Freien auf der Museumsinsel statt.

Der Goldene Bär für den besten Film ging an die Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des Rumänen Radu Jude. Darin bekommt eine Lehrerin Ärger, weil sie einen Sexfilm dreht, der öffentlich wird. Der Regisseur freute sich über seine Auszeichnung: „Das ist fantastisch.“ Vergeben wurden auch mehrere Silberne Bären, darunter an Schauspielerin Maren Eggert für ihre Rolle in „Ich bin dein Mensch“. Darin spielt sie eine Alterstumsforscherin, die einen Androiden als Lebenspartner testen soll. „Ich freu' mich riesig. Es ist wunderschön“, sagte Eggert bei der Preisübergabe. Die 71. Berlinale war wegen der Pandemie geteilt worden. Im März hatten Fachleute online Filme geschaut, nun werden Open-Air-Vorführungen fürs Publikum nachgeholt.