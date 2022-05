Der Film «Triangle of Sadness» wurde bei dem Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Schauspielerin Iris Berben spielt in der Satire eine Nebenrolle.

Cannes (dpa) - Die Schauspielerin Iris Berben hat mit euphorischen Worten auf die Auszeichnung von „Triangle of Sadness“ mit der Goldenen Palme in Cannes reagiert.

Sie spielt in dem Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund, der den wichtigsten Preis der Filmfestspiele erhielt, eine Nebenrolle. „Ich bin überglücklich, ein kleines Mosaiksteinchen in dieser bitterbösen, komischen, traurigen und widersprüchlichen Film-Satire zu sein“, teilte die 71-Jährige mit.

„Triangle of Sadness“ ist eine Satire auf die Welt von Influencern und Superreichen. Er spielt unter anderem auf einer Luxusjacht. Nachdem diese von Piraten gekapert wird, stranden ein paar der Schiffsreisenden auf einer Insel, wo die Hierarchien umgekehrt werden. Denn eine Angestellte, die sich auf der Jacht um die Toiletten kümmerte, ist die einzige, die Fische fangen, Feuer machen und somit das Überleben der Menschen sichern kann. Iris Berben spielt eine Schiffsreisende, die nach einem Schlaganfall eine Sprachstörung hat und nur noch den Satz „In den Wolken“ und manchmal „Nein“ sagen kann. Auch sie ist unter den Reisenden, die auf der Insel stranden. Der Film kommt am 13. Oktober in die deutschen Kinos.