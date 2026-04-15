Vincenzo Bellinis Belcanto-Oper „La straniera“ ist derzeit in einer halbszenischen Produktion am Badischen Staatstheater in Karlsruhe zu sehen.

Das Melodramma „La straniera“ (Die Fremde) von Vincenzo Bellini gehört zu den eher unbekannten und selten gespielten Bühnenwerken des Belcanto-Meisters vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Umso erfreulicher, dass es das Badische Staatstheater Karlsruhe nun im Programm hat: in einer musikalisch eindrucksvollen und speziellen halbszenischen Produktion.

Die vor mir besuchte zweite Vorstellung stand dabei unter einem unglücklichen Stern. Kurz vor Ende des ersten Aktes erlitt am Pult der Dirigent Attilio Cremonesi einen Schwächeanfall, der wohl glücklicherweise ohne weitere Folgen blieb, wie Intendant Christian Firmbach nach der Pause dem Publikum mitteilte. Im zweiten Teil stand aber Chordirektor Ulrich Wagner am Pult bei einigen Ausschnitten aus dem zweiten Akt, darunter der großen Schlussszene. An dieser Stelle kann denn auch nur von einem unvollständigen Blick auf die Produktion die Rede sein. Doch deren Grundlinien wurden schon klar.

Historisch informierte Aufführungspraxis

Beginnen wir mit Attilio Cremonesis Dirigat. Der italienische Maestro ist Dirigent in Residenz in Karlsruhe und hat hier schon einige Opern des 18. Jahrhunderts erfolgreich einstudiert. Nun also Bellini, auch mit Naturhörnern und -trompeten sowie historischen Posaunen und Pauken. Ganz im Sinn der historisch informierten Aufführungspraxis ist der Klang transparent und trocken, der Umgang mit dem Orchesterpart ebenso differenziert wie lebendig.

Tobias Ribitzki, der unter anderem schon eine seltsame „Fledermaus“ am Staatstheater in Szene gesetzt hatte, ist für Regie, Ausstattung und Licht zuständig. Wie in der „Fledermaus“ wird Theater auf dem Theater zum Thema und gibt es einen Moderator. Das ist hier der Intrigant Osburgo, dem Matthias Wohlbrecht ein packendes Profil verleiht.

Romantisches Sujet

Natürlich ist Handlung in dieser Oper wirr und schwer nachzuvollziehen, doch ob die mehr oder weniger launigen Zwischentexte (auch in die Musik hinein) mehr Klarheit schaffen und den Genuss an dieser Opernaufführung erhöhen, ist doch sehr fraglich. Es ist im Original schon ein sehr romantisches, ein bisschen märchenhaftes Sujet, das seinen Zauber gewiss eher ohne Kommentierung in der Art des epischen Theaters entfaltet.

Dass der Chor unkostümiert und mit Notenmappen auftritt sowie große Bewegungsabläufe bei den Solisten fehlen, stört dagegen weniger. Und die stimmungsvollen Prospekte sorgen denn doch noch für einen optischen passenden Rahmen.

Natürlich ist die Belcanto-Oper im frühen 19. Jahrhundert Musiktheater für die Sänger, vor allem für die Sängerinnen. Das sagt ja schon der Name, der den schönen Gesang beschwört.

Bewegendes Finale

Seit weit über 20 Jahren ist der am Badischen Staatstheater bei der Sopranistin Ina Schlingensiepen in besten Händen (oder besser Stimmbändern). Die Kammersängerin sang seither Händel und Mozart, auch Verdis „Traviata“ und Puccinis „Mimi“, aber eben auch viel Belcanto. Als „Fremde“ überzeugt sie durch die Verbindung von stimmlichen Wohllaut, Sicherheit in den Koloraturen und großem Ausdruck in den ausschwingenden Melodien und den dramatischen Momenten, wie eben der bewegenden Schlussszene, wo die hoffnungslose Protagonistin, wiewohl gerade zur Königin von Frankreich erkoren, ihres Schicksals wegen wahnsinnig wird.

Bei Rossini, Donizetti und Bellini gibt es neben den prägenden Frauenrollen auch immer wichtigere für den Tenor. In „La straniera“ ist das der Arturo, den Jenish Ysmanov kraftvoll, aber doch immer beweglich und in der gebotenen Schönheit singt.

Dankbare Aufgabe

Als Bariton glänzt einmal mehr Armin Kolarczyk mit kultiviertem und ausgefeiltem Vortrag als Valdeburgo.

Auch für die Mezzosopranistinnen schuf Bellini dankbare Aufgaben, man denke an Adalgisa in „Norma“. In der „Fremden“ ist eine solche die Partie der Isoletta, deren große Szene zum Glück auch am zweiten Abend gegeben wurde, an dem Marie-Sophie Janke in dieser Rolle debütierte und mit großer sängerischer Brillanz und mitreißender Aura für sich einnahm.

Markant ergänzt Liangliang Zhao Il Priore degli Spedalieri das Ensemble. Vorzüglich sind die Chöre.

Info

Vorstellungen von „La straniera“ sind noch am 19. April um 16 Uhr, am 25. April um 18.30 Uhr und am 9. Mai um 19.30 Uhr. www.staatstheater.karlsruhe.de