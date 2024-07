Natja Brunckhorsts Film „Zwei zu Eins“, der nun in die Kinos kommt und im August im Wettbewerb des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen steht, erzählt eine unglaubliche Geschichte nach wahren Begebenheiten: Im Sommer 1990 baut sich die Hausgemeinschaft eines DDR-Plattenbaus die eigenen blühenden Landschaften. Die Freunde brechen mehrfach in jenen Stollen ein, in dem nach der Währungsunion die überflüssigen DDR-Scheine lagern. Im Ensemblefilm spielen Größen wie Sandra Hüller, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Max Riemelt und Peter Kurth.

Warum erzählen Sie gerne Geschichten über Menschen aus dem Osten des Landes?

Ich habe ein Herz für Ossis, ich mag die Menschen.

Wie haben Sie den Sommer 1990 erlebt?

