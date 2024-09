Gleich zwei Schauspielpreisträger geben sich in Ludwigshafen die Klinke in die Hand: Joachim Król und Christoph Maria Herbst sind beim Festival des deutschen Films geehrt worden – und plauderten aus dem Nähkästchen. Etwa über einen ganz besonderen Ring. Ein Anwärter auf den Preis im nächsten Jahr, der in einem ebenfalls eher komödiantischen Wettbewerbsfilm spielt, ist dabei noch etwas im Hintergrund geblieben.

Zurückblicken auf seien Karriere möchte Joachim Król auch mit 67 Jahren eigentlich noch nicht. „Ich schaue immer voraus, auf das, was kommt, auch die Überraschungen“,