Wie im Vorjahr wurden die Meisenthaler Glasbläser auch 2022 vom Ansturm der Kunden auf die Weihnachtskugeln überrannt. In den ersten Wochen des Verkaufs im November bildeten sich lange Schlangen vor der Boutique. Aktuell ist die neuste Kugelkreation wieder auf zwei Kugeln pro Person rationiert worden.

Seit der Umgestaltung der Site Verrier, also dem früheren Glasbläserareal in der Dorfmitte von Meisenthal, sind die Besucherzahlen rapide nach oben gegangen. Kamen in früheren Jahren bis zu