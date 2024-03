36 Jahre nach dem Original-Film «Beetlejuice» kommt bald eine Fortsetzung ins Kino. Fans müssen sich noch bis September gedulden, doch schon jetzt stimmt der erste Trailer auf das Gruselvergnügen ein.

Los Angeles (dpa) - Auf eine Fortsetzung der Horrorkomödie «Beetlejuice» mussten Fans lange warten, doch nach 36 Jahren ist es bald so weit: Das Studio Warner Bros. veröffentlichte den ersten Trailer für «Beetlejuice Beetlejuice» mit Verweis auf den Kinostart am 6. September.

In dem gut einminütigen Video taucht der titelgebende Poltergeist Beetlejuice (Michael Keaton) mit wirren, grünen Haaren kurz auf, zum Schrecken von Lydia Deetz (Winona Ryder). In dem Original-Hit von 1988 spielte Ryder (52) die junge Lydia, die mit ihren Eltern in ein Haus zieht, dessen Bewohner bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren.

Das gestorbene Ehepaar (gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis), das in seiner Villa verweilen möchte, heuerte damals den durchgedrehten Poltergeist Beetlejuice an, um die neuen Hausbewohner zu vergraulen. Immer, wenn sein Name dreimal hintereinander ausgesprochen wurde, war der wilde Geist zur Stelle. In der Fortsetzung holt nun Lydias Teenager-Tochter Astrid (Jenny Ortega) in der verschlafenen Ortschaft Winter River den Geist versehentlich zurück.

Tim Burton (65, «Batman», «Alice in Wonderland») kehrt als Regisseur zurück, auch Catherine O'Hara ist in der Rolle als Lydias Mutter Delia Deetz wieder dabei. Neu hinzu kommen neben «Wednesday»-Star Ortega unter anderem Willem Dafoe, Monica Bellucci und Justin Theroux. Hollywood-Star Brad Pitt ist mit seiner Produktionsfirma als ausführender Produzent beteiligt.