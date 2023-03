Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bachs Weihnachtsoratorium in zwei Aufführungen des Beethoven-Chors Ludwigshafen in der dortigen Herz-Jesu-Kirche, das war begeisternd. Tristan Meister am Pult leitete den Chor, ein exzellentes Solisten-Quartett sowie die Kammerphilharmonie Mannheim. Veranstalter war das Theater im Pfalzbau.

Die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zählen zum populärsten Repertoire solider Laienchöre. Klassiker der jahreszeitlichen Konzertprogramme. Nicht leicht also,