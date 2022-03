Ein kniender Mensch, aufrecht ergeben. Er trägt eine silbrige Kampfmontur mit Fischerhut, Militärstiefel, eine Maske verdeckt das Gesicht. Ein rotes Tuch lappt über seine mutmaßlich gefalteten Hände. Vielleicht eine Fahne. Ein episches Bild vor theatralisch abgedunkelten Hintergrund. Das Foto des 1979 in Karl-Marx-Stadt geborenen Künstlers Andreas Mühe aus dem Jahr 2020, das jetzt als Teil seiner Schau „Stories of Conflict“ (bis 19. Juni) im Frankfurter Städel Museum hängt, ist von bedrückender Aktualität. Putin lässt ukrainische Atomkraftwerke abgreifen. Mühe feiert mit der seiner düster aufgeladenen „Biorobot“-Bildserie die namenlosen Helden, die 1986 nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl „aufgeräumt“ haben. Über 500.000 sogenannte „Liquidatoren“, englisch Biorobots, aus dem Sowjetreich sind nach ihrem Einsatz gestorben, später, kläglich. Ohne ihr Märtyrertum hätte es viel schlimmer für Europa ausgesehen. Mühe sagt, bei seiner Arbeit an der Serie habe ihn das sowjetische Ehrenmal Treptower Park inspiriert. Seine inszenierten, mit Großbildkamera analog aufgenommenen Fotos gleichen Befragungen ihrer Voraussetzungen und ihrer selbst. Zu sehen im Städel sind auch die Serie „Obersalzberg“, Hitlers Feriendomizil. Oder die piefigen Giebelhäuser hoher DDR-Funktionäre in Wandlitz im kalten Licht und bei Nacht, die Vorhänge zugezogen. Ausgestellt ist schließlich auch Mühes vielleicht berühmteste Aufnahme. Das Kanzlerinnenbild von Angela Merkel aus dem Jahr 2008, wie sie unter einem Baum steht, in Berlins Botanischen Garten. Ihr Frisur. Ihr Hosenanzug. Sie blickt auf einen Teich. Ein privates Bild und doch nicht.