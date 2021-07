2020 musste das wichtigste deutsche Klassikfestival, die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele, wegen Corona abgesagt werden. Während die Konkurrenz in Salzburg bewies, dass Festivals auch in Zeiten der Pandemie möglich sind. In diesem Jahr aber beginnen die Festspiele traditionell am 25. Juli mit einer Neuproduktion von „Der fliegende Holländer“. Manches wird wegen Corona 2021 in Bayreuth anders sein, manches auch ganz neu.

145 Jahre hat es gedauert, doch bei der Eröffnung der diesjährigen Bayreuther Festspielen am Sonntag ist es nun endlich so weit: Eine der letzten Männer-Bastionen im Klassik-Geschäft wird fallen. Mit der 1978 geborenen ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv steht erstmals eine Frau am vielleicht heiligsten Pult der Operngeschichte im mythischen Graben des Festspielhauses auf dem Bayreuther Grünen Hügel. Sie wird die Neuproduktion des „Holländers“ dirigieren, die Inszenierung stammt von dem russischen Regisseur Dmitri Tcherniakow.

Eigentlich ist es erstaunlich, dass dies so lange gedauert hat. Denn mächtige Frauen gab es schon immer auf dem Grünen Hügel. Angefangen mit Richard Wagners Witwe Cosima, die das Festspielerbe ganz im Sinne des Meisters weiterführte, über die Schwiegertochter Winifred, die mit ihrer Hitlerverehrung den Grünen Hügel ziemlich braun einfärbte, bis hin zur aktuellen Bayreuth-Chefin Katharina Wagner. Nur im Graben, da hatten bisher ausschließlich Männer das Sagen.

Das wird sich nun mit Oksana Lyniv ändern. Sie hat unter anderem in Dresden studiert und sich in der deutschen Opernszene vor allem als Assistentin von Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper einen Namen gemacht. Es folgte ein Engagement als Generalmusikdirektorin an der Oper Graz, aktuell ist sie wieder freischaffend in der ganzen weiten Opernwelt tätig.

Von Bayreuth geht ein wichtiges Zeichen aus

Frauen sind immer noch unterrepräsentiert in den musikalischen Leitungspositionen in Sinfonieorchestern oder Opernhäusern. Deshalb ist das Zeichen, das von Bayreuth ausgeht, so wichtig. Hier traut die Festspielleitung einer Dirigentin zu, mit der durchaus komplizierten Akustik zurecht zu kommen, an der schon so manch männlicher Kollege gescheitert ist.

Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass mit Katharina Wagner eben erneut eine Frau an der Spitze des Festivals steht, die auch bei den Regisseuren den Mut hat, jungen, mitunter auch noch nicht wirklich etablierten Künstlerinnen und Künstlern eine Chance zu geben. Katharina Wagner riskiert etwas, und sie nimmt dabei auch die Möglichkeit des Scheiterns in Kauf, was ganz im Sinne ihres Urgroßvaters ist. Aber es gibt dann auch jene zauberhaften Momente, in denen völlig überraschend große, lange nachwirkende Kunst gelingt wie im Jahr 2019, als der „Tannhäuser“ in der Regie von Tobias Kratzer seine umjubelte Premiere feiern konnte. Diese großartige Produktion ist in diesem Jahr ebenfalls wieder zu sehen.

Das Jahr 2020 war definitiv kein gutes für Bayreuth. Denn nicht nur die Absage tat weh, zumal man zuschauen musste, wie die Konkurrenz in Salzburg unter Beweis stellte, dass ein großes Festival trotz der Pandemie durchaus möglich war, und man sich fragen lassen musste, ob man die Festspiele nicht viel zu früh abgesagt hatte. Da war ja auch noch die schwere, lebensbedrohliche Erkrankung der Festspielchefin, die Katharina Wagner aber überwunden hat. Nach einer Lungenembolie lag sie im Koma, in Interviews nach ihrer Gesundung berichtete sie, dass sie nun bewusster leben werde und vor allem mit dem Rauchen aufgehört habe.

Ein Experiment wird es in diesem Jahr auch mit einer Aufführung der „Walküre“ geben. Schon alleine die Tatsache, dass dieser zweite Teil der Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ alleine aufgeführt wird, ist ungewöhnlich. In dem Festspielhaus, das 1876 mit dem „Ring“ eingeweiht wurde, gibt es sonst eigentlich nur zyklische Aufführungen von Wagners Lebenswerk. Ein kompletter „Ring“ war auch für vergangenes Jahr geplant, in der Regie von Valentin Schwarz und mit dem Chefdirigenten der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, Pietari Inkinen, am Pult. Corona machte dem Projekt einen Strich durch die Rechnung.

Nun also nur die „Walküre“, und zwar mit Inkinen am Pult. Eine eigentliche Regie wird es nicht geben, stattdessen eine Art Totalbebilderung durch den Aktionskünstler Hermann Nitsch. Der sorgt mit seinem Orgien-Mysterien-Theater für Grenzerfahrungen auf der Bühne, nicht zuletzt durch den intensiven Einsatz von Tierblut, mitunter wurden Tiere auch schon mal live ausgeweidet. Vielleicht erfährt mancher dabei sogar eine Entgrenzung im Sinne der aristotelischen Katharsis. Wie das Bayreuther Publikum darauf reagieren wird, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass Wagners „Parsifal“, dieses Mysterienspiel, viel besser zu Nitsch gepasst hätte.

Ein Festival unter Corona-Bedingungen

Bei aller Normalität, die sich vielleicht im Vorfeld der Festspiele breitgemacht hat unter dem Publikum, normal werden diese Festspiele nicht. Auch sie stehen natürlich unter Corona-Vorbehalten. Und wenn die Salzburger Festspiele diese Woche vermelden mussten, dass eine vollständig geimpfte Person nach der „Jedermann“-Premiere positiv getestet wurde, dann zeigt das, wie nah das Damoklesschwert Corona immer noch über unseren Köpfen schwebt.

Anders als in Salzburg, wo Vorstellungen auch im ausverkauften Haus stattfinden dürfen, ist die Platzkapazität auf dem Grünen Hügel eingeschränkt: statt der knapp 2000 Besucher dürfen nur 900 ins Festspielhaus. Es sollte also – was eine persönliche Premiere wäre – etwas Platz sein, um vielleicht auch einmal die Beine auszustrecken, was bei der Länge der Opern von Richard Wagner eine Wohltat sein kann, im voll besetzten Festspielhaus ab einer Körpergröße von 1,80 Meter aber im Grunde unmöglich ist. Ansonsten gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Und eine Maskenpflicht auch am Platz. Das könnte die Herausforderung dieses Festspielsommers werden: zweieinhalb Stunden „Holländer“ hinter einer Maske, während womöglich die Sonne erbarmungslos auf das Dach des sich wie eine Sauna aufheizenden Festspielhauses knallt. Aber einerlei: Alles ist besser als keine Festspiele in Bayreuth.