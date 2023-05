Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1882 im russischen Oranienbaum geborene und heute vor 50 Jahren in New York gestorbene Igor Strawinsky gehört zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Mensch war er ein Weltbürger, der die französische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, mehrere Sprachen fließend beherrschte, ein Lebemann, der unter anderem mit Coco Chanel eine leidenschaftliche Affäre hatte; als Musiker war er ein Universalist, der in jeder Gattung seinen ganz eigenen Personalstil verwirklichte und dabei immer den regen Austausch mit den anderen Kunstformen seiner Zeit suchte.

In einem Interview wurde Strawinsky einmal gefragt, ob Musikkritiker eine nützliche Funktion ausüben würden. Er antwortete: „Sie könnten, wenn sie kompetent