Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren hat das Domkapitel den Kirchenmusiker Bastian Fuchs zum neuen Domorganisten am Dom zu Speyer ernannt.

Bastian Fuchs wird neuer Domorganist am Dom. Er wird damit künftig eine zentrale Rolle in der musikalischen Gestaltung der Liturgie sowie im Konzertleben der Kathedrale übernehmen.

Der 1994 in Neumarkt in der Oberpfalz geborene Musiker bringt eine umfassende Ausbildung und vielfältige Erfahrungen im Bereich der Kirchenmusik mit. Bereits früh widmete sich Fuchs der Orgel und schlug nach dem Studium der Katholischen Kirchenmusik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg den beruflichen Weg als Kirchenmusiker ein. Weitere künstlerische Schwerpunkte setzte er mit Masterstudien in Orgel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik Nürnberg, die er jeweils mit Bestnoten abschloss.

Berufliche Stationen führten Bastian Fuchs unter anderem an die Dome in Passau und Eichstätt, wo er als Assistent des Domkapellmeisters tätig war und zeitweise die Verantwortung für die gesamte Dommusik übernahm. Seit 2020 wirkt er als hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Mariahilf-Kirche in der Au in München und war zudem als Assistent der Münchner Dommusik tätig.

Mit seiner breiten Erfahrung in Liturgie, Konzertgestaltung, Chorleitung und Ausbildung des kirchenmusikalischen Nachwuchses verbindet Fuchs künstlerische Qualität mit pädagogischer Kompetenz. Sein besonderes Augenmerk gilt der Orgel als liturgischem und konzertantem Instrument, das er als zentrales Ausdrucksmittel seines musikalischen Wirkens versteht.

Herausfordernde und erfüllende nächste Station

Domkapellmeister Markus Melchiori zeigt sich sehr erfreut über die Neubesetzung: „Mit Bastian Fuchs gewinnt die Dommusik einen hervorragenden Organisten und zugleich einen teamorientierten Kollegen. Seine künstlerische Qualität, seine liturgische Sensibilität und seine große Begeisterung für die Kirchenmusik werden unsere Arbeit in der Dommusik in idealer Weise bereichern.“

Auch Fuchs selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: Die Tätigkeit an einer traditionsreichen Kathedrale wie dem Speyerer Dom sei für ihn „eine zugleich herausfordernde und erfüllende nächste Station“ seines musikalischen Weges.

Mit Bastian Fuchs übernimmt ein engagierter und vielseitiger Kirchenmusiker das Amt des Domorganisten, der das musikalische Leben am Speyerer Dom sowohl in der Liturgie als auch im Konzert mit neuen Impulsen bereichern wird.