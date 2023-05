In der Ukraine sprayte Banksy seine Figuren auf Ruinen, Ruinen, die es zum Teil schon nicht mehr gibt. Im Filmmarkt von Cannes kann man sie aufbereitet als 180-Grad-Kino-Event als Kurzfilm sehen – ein Beitrag gegen den Krieg.

Das Projekt ist gemeinnützig, keiner verdient daran. Auch keine Vermarktungsfirma wie bei den aktuellen Banksy-Ausstellungen in Frankfurt (Zeil 121, bis 30. Juli) und Stuttgart (Königsbau Passagen, bis 30. Juli). Doch auch dieses Projekt hat nicht Banksy initiiert, sondern der ukrainische 3D-Künstler Artem Ivanenko. Entstanden ist der achteinhalb minütiger Kurzfilm „Murals“ (Wandbilder).

Im Sommer 2022 war Banksy in der Ukraine und hat seine Wandbilder in Kiew, Irpin, Hostomel und Horenka aufgesprüht. „Manche sind nicht mehr“, sagt Regisseur Ivanenko. Ein Judoka wirft einen anderen zu Boden auf der beigen Wand, die von dem Haus übrig geblieben ist nach dem Bombenanschlag. Eine Tänzerin steht auf einer Hand auf einem Stein, ein alter Mann mit langem weißen Bart schrubbt sich in der Badewanne an der Wand eines Hauses, von dem nur noch der unterer Teil steht. Eine Frau mit Gasmaske und Feuerlöscher in der Hand steht über einem dunklen Loch, das ins Haus gerissen ist.

Eine Inszenierung

Die Banksy-Figuren fallen oft erst auf den zweiten Blick ins Auge, denn zuerst ist immer die Zerstörung durch die Angriffe der Russen da. Um den Krieg zu simulieren, blitzt es manchmal an den Seiten des 180-Grad-Kinos, Feuer lodert, Geschützgewitter ist zu hören. Alles ist von einer ungewöhnlichen Schärfe und Farbbrillanz, die nicht dem entspricht, was man vom Krieg im Fernsehen sieht, denn es handelt sich um eine Inszenierung – mehr Kunst und Theater als Film. Mehr als ein Haus, eine Wand oder einen Panzer sieht man nicht, die Umgebung ist weggeschnitten, weshalb man auch denken könnte, es handele sich um eine Modell. Aber es ist auch eine Demonstration, wie gut die 3D-Scanning-Technologie inzwischen ist: Fast so hautnah wie Virtual Reality.

„Unser Ziel ist es, eine digitale Bestandsaufnahme unseres Landes zu machen, historisch und kulturell“, so Ivanenko. Es geht also vordergründig nicht um Effekt, um eine Position gegen den russischen Angriffskrieg natürlich schon. Hier werden Menschen, ihre Häuser, Straßen und Städte, eine ganze Kultur zerstört. „Murals“ wird in Cannes vorgestellt, damit andere Festivals es übernehmen – und vielleicht auch Städte, die es großflächig auf einem öffentlichen Platz produzieren, quasi als Nachfolge von Picasso Antikriegsgemälde „Guernica“.