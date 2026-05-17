Jury und Publikum waren sich einig: Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Sarah Engels landet mit „Fire“ für Deutschland auf dem 23. Platz.

Ein silbern geschminkter kahler Kopf, eine rote Stoffmaske für die untere Gesichtshälfte, ein blauer Stern überm Auge, Gesichtstattoos, eine Latzhose zu freiem Oberkörper – und orangeschwarze Katzenohren: Um im Gedächtnis zu bleiben, haben sich die Kandidaten des 70. ESC wieder auffällig in Szene gesetzt. Die Musik dazu allerdings: eher schwach. Lieblos zusammengeschustert und banal getextet. Nun handelt es sich beim ESC zwar um Unterhaltung, aber einen Refrain nur mit „fire“ und „liar“ zu bestreiten, wie Sarah Engels für Deutschland, schmerzt doch ein wenig. Wobei andere nur mit „Jalla, Jalla“ auskommen (Zypern), mit „Bella, Bella“ (Malta), „Bangaranga“ ( Bulgarien), „Hej, hej“ (Moldau), „Ya Ya Ya“ ( Norwegen) oder „Eins, Zwei, Drei“ ( Großbritannien).

Eingängig soll ein guter ESC-Song ja schon sein, aber nicht einfältig. Und dazwischen liegt ein schmaler Grat. Um Geschmacksfragen geht es auch. Und doch auch um den Gesang. Und gerade mit ihrer Stimme hat die einst durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Sarah Engels im Finale nun ausgerechnet nicht punkten können. Klang ihr Gesang beim Gastspiel im ersten Halbfinale noch souverän, fehlte es im entscheidenden Moment doch an Volumen. Vielleicht hat sie sich doch ein wenig davor gefürchtet, sich aus zwei Metern Höhe rückwärts in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen zu lassen: Dieser wirklich schön inszenierte Vertrauensbeweis ist der Höhepunkt ihres Dancepopsongs „Liar“.

Zwölf Jurypunkte, keine Publikumspunkte: Sarah Engels landete auf Rang 23 von 25. Foto: Jens Büttner/dpa

Auf dem Weg zu den höchsten Höhen sind aber auch andere Sängerinnen und Sänger ins Straucheln gekommen: Der über 20 Sekunde lange Ton, den die in Deutschland lebende Ukrainerin Leléka in „Ridnym“ hält, klingt doch recht dünn. Und der dänische Mitfavorit Søren Torpegaard Lund, der gleich als Erster lossingen musste, hat durch vokale Ausrutscher seiner lasziven Nummer die Siegchancen genommen. Tadellos dagegen die nach großer Oper klingende 17-jährige Französin Monroe. Und ein Balsam für die Ohren: der mehrstimmige folkloristische Gesang der Frauengruppe Lelek aus Kroatien.

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Wie immer weht dazu viel Wind, es lodert Feuer, einmal rieselt „Schnee“, doch wirkt das Bühnengeschehen diesmal ermüdend: Immer mehr Songs werden teils in verschachtelten Räumen oder mit ausladenden Projektionen inszeniert, so dass ein Auftritt kaum mehr wie die Live-Aufführung eines Lieds wirkt, sondern fast wie ein Musikvideo. Die Überperfektion der üppigen Ausstattung lässt die Titel austauschbar wirken, eine Konzertatmosphäre kommt kaum auf. Da wirkt es geradezu erfrischend, wenn ein Sänger wie der Tscheche Daniel Zizka nur am Boden sitzend in die Kamera schaut. Die farblose Moderation von Schmuck-Erbin Victoria Swarovski, die auch bei „Let’s Dance“ das Publikum selten begeistert, und Schauspieler Michael Ostrowksi trägt ebenfalls dazu bei, dass kaum Partystimmung entsteht: Die großartige Schweizerin Hazel Brugger, die im Vorjahr aus Basel moderierte, wird schmerzlich vermisst.

Starker Song, die Stimme schwächelte aber im Finale: Søren Torpegaard Lund aus Dänemark. Foto: Jens Büttner/dpa

Doch hat der ESC in diesem Jahr ohnehin einen extrem schweren Stand. Nachdem es schon die Vorjahre gegärt hat, da Israel am Wettbewerb weiter teilnehmen darf, hatten gleich fünf Länder die Jubiläumsausgabe boykottiert: Slowenien, Island, Irland, die Niederlande und Spanien. Spanien gehörte zu den „Big Five“, den Hauptgeldgebern, deren Titel dadurch automatisch fürs Finale qualifiziert sind. Die Niederlande sind der sechstgrößte Geldgeber und Duncan Laurences ESC-Siegertitel „Arcade“ ist, gemessen in Streams, der bisher erfolgreichste Song des Musikwettbewerbs mit seinen bisher 1789 Beiträgen überhaupt. Irlands Johnny Logan ist eine Legende, und Island erfrischte den Wettbewerb mit oft humorvollen Titeln. Vor allem aber zeigt der Boykott solcher eng mit der Erfolgsgeschichte des ESC verbundenen Länder, dass der Wettbewerb an einem Scheidepunkt steht.

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Der einstige Grand Prix de la Chanson wollte Europa näher zusammenbringen. Das hat auch durchaus lange funktioniert: Über die Jahre öffnete der Wettbewerb die Herzen, brachte bunte Landeskunde über die Grenzen, machte mit oft unbekannten musikalischen Traditionen bekannt (heute gibt es Flötentöne meist nur noch als ironisches Tupferl vom Band). „United by music“, vereint durch Musik, lautet der Slogan des ESC. Oder, wie die Mannheimerin Joy Fleming 1975 beim Grand Prix sang: „Ein Lied kann eine Brücke sein.“ Doch entzweit der Wettbewerb inzwischen mehr statt zu vereinen.

Noam Bettan kam auf den zweiten Platz. Foto: Jens Büttner/dpa

Einer endgültigen Zerreißprobe ist der ESC in Wien nun knapp entgangen: Der israelische Sänger Noam Bettan lag mit „Michelle“ bis zur letzten Ergebnismitteilung auf dem ersten Platz, was im Saalpublikum für deutliche Buhrufe sorgte. Doch zum Glück für den ESC waren sich am Ende einmal Jurys und Publikum der 35 teilnehmenden Länder einig: Bulgarien lag in beiden Wertungen vorn.

Die Botschaft von Siegerin Dara: »Alles ist möglich«. Foto: Jens Büttner/dpa

„Bangaranga“ hat offenbar doch Brücken gebaut: ein waschechter Partysong, einfach mitzugrölen. Die Botschaft dabei: zweitrangig, wobei Sängerin Dara im brustbetonenden engen rosa Oberteil doch ganz schön viel Tiefe hineininterpretiert. Es gehe ums Einssein mit der Natur und dem Universum, damit man eine große Energie in sich erspüren könne. Oder kürzer: „Alles ist möglich.“ Ganz unrecht hat sie nicht. Ihr Song hat Bulgarien nun den allerersten ESC-Sieg beschert.

Punkte

1: Bulgarien – 516, 2: Israel – 343, 3: Rumänien – 296, 23: Deutschland – 12 Punkte, davon vier aus Portugal und Italien und je zwei aus Bulgarien und Belgien