München (dpa) - Wegen der europaweiten behördlichen Verbote hat die amerikanische Rockband Guns N' Roses ihre Open-Air-Tournee 2020 verschoben.

In Deutschland waren zwei Konzerte geplant. Das in München wurde auf nächstes Jahr verlegt, das in Hamburg ganz abgesagt, wie der Konzertveranstalter Live Nation am Mittwoch mitteilte.

Der Auftritt in München soll am 30. Juni 2021 nachgeholt werden. Um welche Verbote es geht, teilten die Organisatoren nicht mit. Die 1985 gegründete US-Band stand in Deutschland zuletzt 2018 auf einer Bühne.

