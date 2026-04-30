Ballermann-Hit wird zum Schalke-Soundtrack für den Aufstieg

Ein Partyhit, der zur Schalke-Hymne wird: Wie «Baby Bell» die Veltins-Arena erobert und jetzt zum Aufstiegs-Soundtrack werden soll.

Gelsenkirchen (dpa) - Der wahrscheinliche Aufstieg des FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga soll im Ruhrpott natürlich auch musikalisch gefeiert werden. Im Fokus: Ballermann-Sänger Breitner (29), dessen Hit «Baby Bell» seit Monaten von den Schalke-Fans in den Katakomben der Veltins-Arena angestimmt wird. Am Freitag veröffentlicht er eine spezielle Schalke-Version.

«Moderne Schalke-Lieder gibt es eigentlich kaum und ich hoffe natürlich, dass der Song auch im Stadion irgendwann mal stattfindet», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. «Ich mache es auch als Dankeschön, weil der Song durch den Schalke-Hype mitgewachsen ist und sie es verdient haben, so eine Hymne zu bekommen.»

Bellen sich die Schalke-Fans am Wochenende zum Aufstieg? Foto: Summerfield Records/dpa

Aus «Zieh dich aus wie Babybel und dann Baby, Baby: bell! Wau, wau, wau, wau, wau, wau» wird in der blau-weißen Version: «Wir zieh'n euch aus wie Babybel und ganz Schalke, Schalke bellt - wau, wau, wau, wau, wau, wau.» Und auch der Erzrivale aus Dortmund bekommt sein Fett weg: «Schwarz und Gelb singt wirklich keine Sau. Im Herzen sind wir alle Königsblau.»

Hinter Breitner steckt der ehemalige Außendienstler David Schuling aus dem Oldenburger Münsterland in Niedersachsen. Der Partysänger, der sich früher David Dauerbreit nannte, wurde 2024 von Ikke Hüftgold entdeckt. Mit «Baby Bell» landete der Schalke-Fan einen der größten Hits der vergangenen Ballermann-Saison und Anfang des Jahres auf Platz 14 der Charts.

Die blau-weißen Anhänger können ihr Team schon an diesem Samstag (20.30 Uhr) zum Aufstieg in das Fußball-Oberhaus bellen: Mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf wäre es so weit. Und wer weiß: Vielleicht feiert die Mannschaft den Triumph später dann auch im «Bierkönig» auf Mallorca.