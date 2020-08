Nach einer Graffiti-Attacke auf die Ausstellung „Fake News“, die als Teil des Kultursommer-Projekts „Salon Libertatia“ derzeit in Bad Sobernheim zu sehen ist, sorgt das Land Rheinland-Pfalz für die finanziellen Mittel, um die Schau zu reparieren.

Anhänger von Verschwörungstheorien und Internet-Mythen haben sich offenbar von der Ausstellung „Fake News“ getroffen gefühlt: Die Schautafeln sind mit den Worten „Linke Hetze“ beschmiert worden. Die Ausstellung organisiert hat die Initiative für Freizeit und Musikkultur e.V. (IFM), deren Vorsitzender Norman Schäfer in Mannheim lebt. Der Verein engagiert sich laut Eigenbeschreibung „für ein anspruchsvolles Freizeit- und Kulturangebot in der Nahe-Hunsrück-Region“ und zwar „mit überraschenden und herausfordernden Musik- und Kunstaktionen“. Die Ausstellung vor dem Rathaus Bad Sobernheim ist Teil des Festivals „Salon Libertatia“, das zum Kultursommer Rheinland-Pfalz gehört.

Die Ausstellung, die Mechanismen und Muster von Fake-News verdeutliche und analysiere, sei von den Berliner Faktencheckern von „Volksverpetzer“ kuratiert worden, so Schäfer. Die unter anderem mit dem Augsburger Medienpreis in der Kategorie „Mut“ ausgezeichneten Blogger widmen sich Themen wie Rechtsextremismus, Klimawandel oder der Corona-Krise.

Ausstellung wandert weiter

Die IFM will mit den zugesagten 1000 Euro Landesgeld nun die Ausstellung reparieren und schützen. Auch die Attacke auf die Schau selbst soll thematisiert werden, wenn die bis 12. September in Bad Sobernheim laufende Ausstellung zu weiteren Stationen weiterwandert. Zunächst soll sie in Meisenheim zu sehen sein, danach in Bad Kreuznach und Mainz.

Bei einem Ortstermin sagte Kulturstaatssekretär Denis Alt: „Mit der Ausstellung setzt der Verein wichtige prodemokratische Zeichen und stärkt Medienkompetenzen. Die schändliche Beschädigung der faktenbasierten Schau führt exemplarisch vor Augen, wie substanzlos antidemokratische Kräfte agieren und wie wenig sie auf Fakten entgegnen können.“