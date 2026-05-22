Bekannte Namen wie Fiona Sironic und Jovana Reisinger treffen auf Newcomer: Vor einer strengen Jury präsentieren 14 Schreibtalente ihre Texte. Was es dieses Jahr zu gewinnen und zu feiern gibt.

Klagenfurt (dpa) - Für das 50. Wettlesen um den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis wird das Preisgeld von bisher 25.000 auf 30.000 Euro erhöht. Das gab der österreichische Sender ORF als Veranstalter des Wettbewerbs bekannt, der Ende Juni in Klagenfurt über die Bühne geht.



Unter den 14 eingeladenen Schreibtalenten sind neun Autorinnen und Autoren aus Deutschland. Dazu gehört etwa Fiona Sironic. Ihr Roman «Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft» war voriges Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ebenso dabei ist die Autorin Jovana Reisinger («Pleasure»), die im Vorjahr als Filmemacherin ihr Spielfilmdebüt «Unterwegs im Namen der Kaiserin» vorgelegt hat.



Auch die aus Bonn stammende Caroline Rosales ist im Rennen. Sie ist unter anderem für ihr Buch «Sexuell verfügbar» und für ihr Drehbuch zur gleichnamigen ARD-Serie bekannt. Kurt Prödel, ein weiterer deutscher Kandidat, gewann mit seinem Roman «Klapper» den lit.Cologne Debütpreis und ist in der Kategorie «Neue Talente» für den diesjährigen Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.



Aus Österreich wurde unter anderem die Dramatikerin Magdalena Schrefel eingeladen, aus der Schweiz die Krimi- und Romanautorin Seraina Kobler.

100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann

Voriges Jahr gewann die österreichische Sprachkünstlerin Natascha Gangl den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die diesjährige 50. Ausgabe des Wettbewerbs steht auch im Zeichen eines zweiten Jubiläums: Der Geburtstag der Namensgeberin und österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann jährt sich am 25. Juni zum 100. Mal.



Das diesjährige Wettlesen findet vom 25. bis 27. Juni vor Live- und TV-Publikum (3sat) statt. Am 28. Juni vergibt eine Fachjury den Hauptpreis und einige weitere Preise.