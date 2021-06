In unserem Text „Alt wird besser“ über den rheinland-pfälzischen Tag der Architektur, der am Wochenende über die Bühne geht, ist uns ein Fehler unterlaufen. Als Architekturbüro für das Projekt „Altes Forsthaus wird Bürgerzentrum“ in Hördt in der Verbandsgemeinde Rülzheim ist irrtümlicherweise das Büro schwarz-düser - düser angegeben. Tatsächlich sind Heike Haack Lauerbach und Mathias Haack vom Büro Haack Lauerbach Architekten BDA in Ottersheim für die eindrucksvolle Verwandlung verantwortlich, während das Karlsruher Büro schwarz-düser - düser die Dauerausstellung „Wasser, Aue, Wandel“ im Dachgeschoss des Bestandsbaus eingerichtet hat. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. mac