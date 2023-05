Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass sich das Büchner-Drama „Woyzeck“ auch rund 185 Jahre nach seiner Entstehung noch ungebrochener Beliebtheit erfreut, beweisen in diesen Tagen gleich zwei benachbarte Theater der Region. Das Nationaltheater Mannheim hatte mit seiner Version des Klassikers am Donnerstagabend Premiere, das Pfalztheater in Kaiserslautern zieht 48 Stunden später nach. Dabei könnten die Ansätze kaum gegensätzlicher sein.

Wer kennt ihn nicht – den Klassiker des Deutschunterrichts: Büchners Text „Woyzeck“, entstanden kurz vor dem Tod des Autors 1837 und als unvollständiges Fragment