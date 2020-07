Zuerst die gute Nachricht: Der Büchnerpreis, die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, geht diesmal an eine Schriftstellerin, die dem breiten Publikum zwar kaum bekannt ist, aber in ihrer Gattung als Königin des poetischen Eigensinns gelten kann. Denn in der Kunst der lyrischen Abweichung und produktiven Unruhestiftung hat es die 82-jährigejährige Dichterin und Übersetzerin Elke Erb weit gebracht.

„Ich habe den Verhältnissen gekündigt,/ sie waren falsch“, heißt es in einem Gedicht von Elke Erb – eine Arbeitsmaxime, die seit jeher ihre literarische Biografie bestimmt hat. Seit einem halben Jahrhundert pendelt sie zwischen ihrer Wohnung im Berliner Wedding und ihrem Dorfhaus in Wuischke in der Lausitz hin und her. Im sorbischen Wuischke lernte sie in den späten 1960er Jahren geistesverwandte Dichter wie Adolf Endler oder Kito Lorenc kennen und baute das dörfliche Refugium zum Stützpunkt der lyrischen Aufsässigkeit aus. „Ich bin außerhalb der Form. Und das ist eine Chance und ein Risiko. Die Menschheit geht mit mir ein Risiko ein, ich diene als Risiko“, hat sie 1978 in einem Gespräch mit Christa Wolf erklärt.

Ihre legendäre Renitenz entwickelte sie in der DDR

1938 in dem Bauerndorf Scherbach in der Eifel geboren, war Erbs Kindheit von Einsamkeit und Armut geprägt. Ihr Vater wollte sich nach seiner Kriegsgefangenschaft im „besseren Deutschland“ niederlassen, und so übersiedelte die damals 11-jährige Elke Erb mit ihren Eltern und Geschwistern 1949 in die DDR. Dort entwickelte sie bald ihre legendäre Renitenz, mit der sie im SED-Staat schon früh Anstoß erregte. Nachdem sie 1985 die ketzerischen Stimmen der „Prenzlauer Berg Connection“ (Adolf Endler) in der Anthologie „Berührung ist nur eine Randerscheinung“ versammelt hatte, gab es innerhalb des DDR-Literaturapparats Bestrebungen, sie aus dem Schriftstellerverband auszuschließen. Die umstrittene Anthologie, in der erstmals widerständige Autoren wie Bert Papenfuß, Stefan Döring oder Lutz Rathenow publiziert wurden, konnte damals nur im Westen bei Kiepenheuer & Witsch erscheinen. Seither sind rund zwanzig Gedichtbücher von Elke Erb erschienen, 1988 erhielt sie für ihren nach wie bevor berühmtesten Band „Kastanienallee“ den Peter-Huchel-Preis. Nicht nur in diesem Band geschieht es häufiger, dass ein dreizeiliges Gedicht von wuchernden Kommentaren bis zu 20 Seiten flankiert wird. Diese Lust an der poetischen Selbsterkundung via Kommentar ist das poetische Alleinstellungsmerkmal der Elke Erb, zugleich die Antriebskraft ihres „prozessualen Schreibens“. Aus ihren Tagebüchern entnimmt sie Lektüre- und Wahrnehmungsnotizen und bringt sie in eine neue assoziativ strukturierte Ordnung.

Kramgedanken, die wie Himmelskörper strahlen

Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht für alle Neugierigen, die sich mit dem Werk von Elke Erb vertraut machen wollen. Ein Großteil ihrer Bücher ist vergriffen. Darunter besagtes Buch „Kastanienallee“, selbst der schön ausgestattete Band mit ausgewählten „Gedichten und Kommentaren“ (Poetenladen 2016) ist nicht mehr greifbar. Es ist von daher ein großes Glück, dass der Schweizer Verleger Urs Engeler der im besten Sinne exzentrischen Dichterin seit 22 Jahren die Treue hält und seit 1998 zwölf Gedichtbücher vorgelegt hat und sie lieferbar hält.

Seine „roughbooks“-Reihe, in der 2019 auch der jüngste Erb-Band „Gedichtverdacht“ erschien, ist nur über das Internet erhältlich (roughbooks.ch). Ein autonomes Territorium der Poesie, das gut zu einer Dichterin wie Elke Erb passt. „Ich lag und sann, da kamen Kram-Gedanken“, heißt es in ihrem „Idyll“ von 2006, „laß deinen Kram wie Himmelskörper strahlen“. Vielleicht sitzt die Dichterin in diesen Tagen wieder an einem Waldrand in Wuischke, genießt die Stille und wartet, bis neue Wörter und „Kram-Gedanken“ den Impuls für ein neues Gedicht liefern. Auf ihre aufrührerische Lebendigkeit können wir bis auf weiteres nicht verzichten.