Ein böses-böses, dreimal böses Märchen beschreibt Markus Gasser in seinem zweiten Roman „Lil“. Ob es gut ausgeht aus Sicht der am Anfang Benachteiligten, wie immer bei dieser Literaturgattung? Garantiert ist das nicht, bei diesem Schriftsteller, der 2022 mit einem brillanten Daniel-Defoe-Roman überraschte.

Die Geschichte spielt in den 1880er-Jahren. Eisenbahnmagnatin Lil, Heldin der Geschichte, ist nicht auffallend menschlich, das wird sie erst gegen Schluss des Romans, als sie quasi wieder zu sich selbst gekommen ist. Der Grund, warum sie ihr Sohn Robert eines Tages in die geschlossene Psychiatrie einliefern lässt, liegt freilich auf der Hand: Seine Mutter rückt das Geld nicht heraus, das er für sein Luxusleben braucht. Sie ist zu selbstbewusst und exzentrisch, sie pflegt einen ungewöhnlichen Führungsstil, investiert in Land und Leute (wie Thomas Alva Edison!), die scheinbar nicht im mindestens Erfolg versprechend sind, sie spekuliert nach Bauchgefühl und lässt sich von Männern nicht in die Parade fahren.

Ihr Ehemann Chev blieb loyal, sie waren beide ein gutes Gespann für ihr gemeinsames Unternehmen und führten ein prunkvolles gesellschaftliches Leben unter Ihresgleichen, der Vandermeers, Rockefellers und Carnegies. Nach dem Tod des Vaters aber verbündet sich ihr skrupelloser Sohn mit geldgierigen Anwälten, Ärzten und Psychiatern, um seine Mutter mundtot zu machen. Und alles sieht so aus, als ob ihm dies auch gelänge.

Erzählerin der Geschichte von Lillian Cunning ist ihre vierfache Urenkelin Sarah, Journalistin ihres Zeichens, die eines Tages an jene Prozessakten gelangt, die das Geheimnis ihrer in Manhattan für ihre unlauteren Geschäftsmethoden noch immer zu Unrecht geschmähten Großmutter enthalten. Sarah will Lil unbedingt rehabilitieren, sie macht sich an die Arbeit, der Autor Markus Gasser ist ihr stets auf den Fersen, hat auch ihre Hündin namens Miss Bronte im Blick, mit der sich Lils Nachfahrin gelegentlich unterhält.

Ansonsten vollzieht der Autor jedes Detail der verwickelten Fakten nach, die Sarah ermittelt, und gestaltet dabei eine literarische Mischung aus Dialogen, Monologen, Gedankenspielen und laut gewordenen Intrigen, die Lil in die Behandlung des dämonischen Psychiaters Matthew Fairwell gebracht haben oder zu dem Gerichtsverfahren führen, das sie mit der Hilfe des Anwaltsbüros Sandberg nach Jahren der Demütigungen und Quälereien wieder daraus befreit.

Wundervoll lebendige und schräge Personen schildert Gasser in seinem Buch: den aufgeblasenen, sich vor-freudianisch gebärdenden Psychiater Fairwell vor allem, den man in seinen verschwurbelten Therapievorschlägen als durchaus heutig betrachten kann, den stockkonservativen Richter Stamford Brook, der während seiner eigenwilligen Prozessführung eine wundersame feministische Wandlung durchläuft, Liberty Cunning, genannt Libby, die ihre Großmutter rettet, nur weil sie unheilbar neugierig ist.

Anfang des dritten Jahrtausends gab es übrigens in Manhattan einen ähnlichen Prozess. Es ging um Brooke Astor, die berühmte Erbin des Astor-Vermögens, deren Sohn die über Hundertjährige kaltstellte, sie in ihrem Apartment verkommen ließ und die Mäzenin vieler bedeutender Museen um Millionen prellte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gasser sich die tragische Geschichte zum Vorbild nahm. Sein furioser Roman liest sich allerdings wie eine bisweilen sehr harte Satire mit hochpoetischen, anrührend zarten Momenten. Noch ist Markus Gasser eine Entdeckung auf dem Buchmarkt. Nicht mehr lange vermutlich.

Lesezeichen

Markus Gasser: „Lil“, Roman; C.H. Beck , München; 238 Seiten, 24 Euro.