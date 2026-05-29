Er ist einer der stilprägenden Saxofonisten des zeitgenössischen Jazz und erfindet sich mit jedem Album neu. Joshua Redman ist derzeit mit einem neuen Quartett auf Tour.

Man kann es riskieren, eine Platte von Joshua Redman einem Freund zu schenken, der musikalisch aufgeschlossen, aber nicht unbedingt ein Jazzenthusiast ist. Der wäre vermutlich erstaunt, wie eingängig die einzelnen Stücke starten, wie viel melodische Schönheit hier möglich ist, welch rhythmische Spannung daraus entsteht. Und er wäre längst gepackt von dieser Musik, wenn die Soli ungestümer und freier werden, die Strukturen dichter, die Band zu einem Freiflug über wilderes Gelände ansetzt, Grenzen auslotet, in Turbulenzen gerät, aber am Ende sicher und entspannt landet.

Joshua Redman versieht seinen Avantgardejazz mit einem Smiley. Das ist musikalisch gemeint, trifft aber auch auf den Musiker selbst zu, der seine Zuhörer charmant, superhöflich und mit einem oft gezeigten Lächeln mitzunehmen versucht. Zuletzt war er als Gast von Enjoy Jazz in Heidelberg zu erleben. Dass er dabei ein modisches Sommerjackett nebst Einstecktuch und Krawatte trug, gehört da genauso dazu wie die netten Komplimente fürs Publikum, die frisch aufgehübschte Stadthalle und die Rhein-Neckar-Region, in die er, seit es das Festival Enjoy Jazz gibt, regelmäßig kommt und die er schätzt. Auch über die „Mannheimer Walze“, das berühmte Crescendo der Hofkapelle des 18. Jahrhunderts, konnte er nun, offenbar frisch informiert, berichten.

Neustart bei Blue Note

Enjoy Jazz hatte ihn als Vorziehtermin für das Herbstfestival gewonnen – der Saxophonist ist derzeit auf Tour, im Herbst aber verhindert. Der inzwischen 57-jährige Musiker ist seit drei Jahren beim Traditionslabel Blue Note unter Vertrag und hat damit seiner ohnehin schon außergewöhnlichen Karriere noch einmal einen Schub verpasst. Auf seiner ersten Blue-Note-Veröffentlichung „Where Are We“ hatte er erstmals mit einer Sängerin zusammengearbeitet, mit der jungen Gabrielle Cavassa. Und er hatte erstmals nur Fremdkompositionen verwendet, Klassiker unterschiedlicher Genres, unter anderem von Count Basie, Thelonious Monk, John Coltrane, Woody Guthrie und Bruce Springsteen, alles Stücke mit einem Ortsnamen im Titel, die Vielfalt und Zusammenhalt Amerikas beschworen. Redman und seine Band machten aus jedem dieser vertrauten Stücke etwas Neues, virtuose Kunstwerke und bittersüße Referenzen an das bedrohte Ideal eines Landes, das einst ein großes Versprechen war.

Auf Tour ist Joshua Redman nun mit dem Programm des zweiten Blue-Note-Albums „Words Fall Short“. Die Stücke hat er in der Corona-Zeit komponiert, als an Konzerte nicht zu denken war. Für sein mit drei hochtalentierten New Yorker Musikern, alle Ende 20, neu zusammengestelltes Quartett hat er sie nun hervorgeholt. Sie zeigen ihn auf einer weiteren Entwicklungsstufe. Seit der Sohn des prominenten Saxofonisten Dewey Redman, der ohne den Vater bei seiner Mutter, einer Tänzerin und Bibliothekarin, aufwuchs, das angestrebte Jurastudium zugunsten einer Musikerkarriere sausen ließ, gab es für ihn keinen Stillstand. In Quartett- und Triobesetzungen, im Duo mit Brad Mehldau oder in Großformationen entwickelte er Spielweise und musikalische Ideen unermüdlich weiter, vermochte es, Energie und Schönheit immer perfekter zu verschmelzen.

Schönheit und Turbulenz

In den neuen Stücken wie dem Titelsong „Words Fall Short“ oder der Ballade „Borrowed Eyes“ gelingt dies auf geradezu betörende Weise. Aber bevor es zu viel wird mit dem Wohlfühlen, rammt Kontrabassist Philip Norris seine Töne wie Baumstämme auf den Bühnenboden, startet Pianist Paul Cornish eines seiner minimalistischen, klug konstruierten Soli, setzt Schlagzeuger Nazir Ebo mit seiner fast schon provokant unauffälligen Spielweise alles auf einen polyrhythmisch flirrenden Percussion-Teppich.

Meistens reißt der Bandleader selbst das Steuer herum, führt auf Tenor- oder Sopransaxophon die melodischen Themen in weit ausholenden, kraftvoll vorangetriebenen Improvisationslinien bis in hitzige Abstraktion. Und dass er auch ein hochvirtuoser Techniker ist, demonstriert er im unbegleiteten Solo mit halsbrecherischen Intervallsprüngen, sauber getroffenen Spitzentönen und rasenden Arpeggios, die er mit Hilfe der Zírkular-Atmung genauso leicht und anmutig klingen lässt wie alles andere. „Beauty“ soll diesmal das Motto des am 2. Oktober startenden Festivals lauten, verriet Rainer Kern schon mal. Mit Joshua Redman hätte er dafür keinen besseren Markenbotschafter finden können.