Mit ihrer umjubelten «The Eras Tour» sorgt Megastar Taylor Swift gerade in Australien für Furore. Auch der Regierungschef ist unter die Swifties gegangen.

Sydney (dpa) - Halb Australien ist wegen der gigantischen «The Eras Tour» von Pop-Superstar Taylor Swift gerade völlig aus dem Häuschen. Jetzt hat sich auch Premierminister Anthony Albanese (60) als Swiftie geoutet. Der Politiker sagte australischen Medien, dass er eine Konzertkarte für eine der vier ausverkauften Megashows im Sydney Accor Stadium erstanden habe. Gegenüber dem Sender FoxFM räumte er am Freitag ein, dass er bei dem Event in seinem Heimatland wohl einmal nicht die berühmteste Person vor Ort sein werde: «Sydney ist, genau wie Melbourne letzte Woche, wegen Tay Tay total in Ekstase.» «Tay Tay» ist einer der vielen Spitznamen Swifts.

Swift hatte nach drei spektakulären Shows in Melbourne ein paar Tage Pause gemacht und sich in Sydney zeitweise auch unters Volk gemischt. So besuchte sie zuletzt mit einer Freundin ohne Vorankündigung ein italienisches Restaurant im Stadtteil Surry Hills. Scharen von Fans versammelten sich daraufhin vor dem Lokal, um einen Blick auf die Musikerin zu erhaschen. Auch wurde die 34-Jährige zusammen mit ihrem Freund Travis Kelce im Sydney Zoo gesichtet.

Bis Montag sind insgesamt vier Konzerte in Sydney geplant. Obwohl für Freitag Gewitter in der Metropole angekündigt waren, versicherten die Organisatoren den Fans, dass das Konzert auf jeden Fall stattfinden werde.

Die US-Künstlerin tourt schon seit März 2023. Im Sommer kommt sie auch für einige - bereits ausverkaufte - Termine nach Deutschland. Mit ihrer «Eras»-Tour zieht Swift weltweit Millionen Fans an und bricht überall Rekorde.