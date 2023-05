Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich beim Betreten des Waldseer Rathauses blickt man seit vergangenem Donnerstag in die Augen von „Madame Palatine“. Ihr, besser bekannt als „Liselotte von der Pfalz“, hat die Künstlerinnengruppe „Kunstfaser“ eine Ausstellung gewidmet und feiert dabei gleich eine Reihe von Jubiläen.

1652 ist Liselotte in Heidelberg geboren, 1722 ist sie in der Nähe von Paris verstorben, vor 22 Jahren haben Künstlerinnen und an Kunst interessierte Frauen aus Ludwigshafen