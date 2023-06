Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine faszinierende, ebenso bildmächtige wie abwechslungsreiche Ausstellung zeigt das Frankfurter Städel. Es geht um das Relief, dessen Spuren von der Antike bis in die Gegenwart verfolgt werden.

Was ist ein Relief? Und woher kommt es? Am einfachsten definiert sich das Relief als das, was es nicht ist: Weder Fläche noch Raum. Keine dreidimensionale Skulptur und kein zweidimensionales Gemälde.