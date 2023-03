Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Schweizer Intendant Urs Häberli nächstes Jahr das Pfalztheater in Kaiserslautern verlassen wird, wird er der letzte „Alleinherrscher“ an dem pfälzischen Dreispartenhaus gewesen sein. Der Bezirksverband als Träger will künftig ein Führungstrio an der Spitze des Pfalztheaters installieren.

Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder berichtet bei einer coronakonformen Pressekonferenz in der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek zunächst von einer Art Bestandsaufnahme, die man