Rund 200.000 Menschenleben kostete der Krieg, den Preußen und seine Verbündeten vor 150 Jahren gegen Frankreich führten. Die großen Schlachten fanden im Nordelsass und in Lothringen statt. Was aber während der Belagerung Straßburgs in der Nacht von 24. auf 25. August 1870 geschah, war mehr weit mehr als das, was heute Kollateralschaden heißt.

Wer den Gegner treffen will, fügt ihm nicht nur körperlichen Schaden zu, sondern trachtet auch danach, seine kulturelle Identität auszulöschen. Die Zerstörung