„Politik und Kino sollten nicht getrennt werden, sagte Park Chan Wook, Jurypräsident des 79. Filmfestivals von Cannes, am Eröffnungstag. Zweimal wurde die Kampffaust erhoben.

Seit den politischen Statements und deren Folgen bei der Berlinale im Februar nehmen automatisch wohl alle Filmfestivals dazu Stellung, so auch Cannes. Am deutlichsten tat es die unbestrittene Königin des Eröffnungsabends, die 88-jährige US-Schauspielerin Jane Fonda, bekannt für ihre Antikriegshaltung. Die streitbare Diva im schwarzen Abendkleid mit weißer Lockenmähne hob die Hand zur Faust, als sie - auf Französisch natürlich – das Festival für eröffnet erklärt. Vorher schon sagte sie: „Ich glaube, dass Kino schon immer ein Akt von Widerstand war, weil wir Geschichten erzählen und Geschichten sind es, die eine Zivilisation ausmachen. Sie bringen Empathie zu den Randgruppen.“

Der koreanische Jurypräsident Park Chan Wook hatte bei der Jurypressekonferenz schon unwidersprochen klargestellt: „Politik und Kino sollte man nicht trennen.“ Wogegen der Festivalchef Thierry Frémaux – er leitet Cannes im 25. Jahr – betonte, das Festival unternehme in der Hinsicht nichts: „Cannes ist der Ansicht, dass politische Themen durch das, was Filmemacher sagen und tun, aufgegriffen werden sollten.“ Angesichts der Tatsache, dass der Filmfestivalbereich wie schon seit Jahren mit Gittern und der nationalen Eingrifftruppe mit Maschinengewehren in der Hand geschützt wird, sind wohl politische Aktionen jenseits des Kino nicht zu erwarten. Im Kino hob der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro die Faust und rief „Fuck KI“ unter großem Beifall, als er die Restaurierung seines vor 20 Jahren (natürlich) ohne KI gedrehten mit drei Oscars prämierten Film „Pans Labyrinth“ vorstellte.

Anaïs Demoustier als falsche Wahrsagerin und Pio Marmaï als unglücklicher Maler in »La Vénus électrique«. Foto: Diaphana Distribution

Ein bisschen Politik steckte dann durchaus im Eröffnungsfilm, der lieblichen französischen Tragikomödie „La Venus électrique“ von Pierre Salvadori, die 1928 in Paris spielt. Denn Suzanne, das Mädchen, das von seinen Eltern an einen Jahrmarkt verkauft wird, muss dort Männer küssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Männer zahlen 30 Centimes und bekommen dafür einen Kuss mit Venus alias Suzanne wie noch ein: nämlich einen Stromschlag, weil Suzannes Hände verbunden mit einem Kabel verbunden sind, durch das Strom fließt.

Suzanne gehört also zu einer armen, unterdrückten Randgruppe, die auch noch ihre Gesundheit ruiniert, denn ihre Handflächen sind so verbrannt, dass sie immer Wollhandschuhe darüber zieht. Weil sie viel zu schlecht wird, nutzt sie die Gelegenheit, für die gerade abwesende Wahrsagerin einzuspringen, als ein junger Mann mit einer toten Geliebten Kontakt aufnehmen will. Sie spielt ihm vor, was er will. Und das auch an den nächsten Tagen, sie wirkt glaubwürdig, weil sie zufällig die Tagebücher der toten Geliebten findet und Dinge sagt, die sonst niemand wissen kann.

Die nette Fantasygeschichte hat nicht immer überzeugende KI-Bilder aus der vergangenen Zeit, eine zweite Ebene - in der die Liebesgeschichte des depressiven Malers mit seiner nun toten Freundin erzählt wird – und pendelt etwas unschlüssig wischen Komödie und Tragödie hin und her, aufgepeppt mit Anspielungen, etwa auf geldgierige Kunsthändler und Shakespeares „Romeo und Julia“.

Anaïs Demoustier und Pio Marmaï sind in Frankreich B-Stars, der große Coup ist der Ausstattungsfilm nicht, angesichts der besonderen Bedingungen, die in Cannes für den Eröffnungsfilm gelten – er muss zeitgleich mit der Eröffnungsgala in den französischen Kino laufen, also Kinostart haben, damit das Festival ins ganze Land getragen wird – bietet er aber gute Unterhaltung für Nostalgiefans.