Im Wettbewerb des Festivals von Cannes hört das Staunen nicht auf: Die überbordende Fantasie des Amerikaners Wes Anderson sprengt seinen eigenen Film, Nanni Moretti ist sich selbst im Weg und Marco Bellocchio findet eine Geschichte aus dem düstersten Italien.

„Asteroid City“ von Wes Anderson (54) beginnt mit einer Fernsehsendung in Schwarzweiß über ein Theaterstück, in dem genau die Kulissen hereingeschoben werden, die dann in hellen Farben das Wüstenstädtchen Asteroid City (87 Einwohner) Mitte der 50er-Jahre abgeben. Dort läuft der jährliche Wettbewerb um das beste High-School-Experiment – in Erinnerung an das wichtigste Ereignis im Ort: Vor 3000 Jahren schlug ein Meteorit ein, der einen großen Krater hinterließ. Es gibt Bahngleise, eine Autobahnauffahrt, die auf halber Höhe endet, ein Diner, eine Tankstelle und ein paar Häuser im so süßen Zuckerbäckerstil, dass das viele Rosa und Gelb und Hellgrün einem in den Augen wehtun kann. Touristen sind da und sehen, wie im Hintergrund Atombombentests gemacht werden. Alles ist schön und nett, bis ein Alien kommt und den Meteoriten mitnimmt. Das US-Militär stellt das Städtchen sofort unter Quarantäne.

Großer Starreigen

Ein gutes Dutzend Stars spielt mit in diesem Reigen aus absurden Miniaturen, die außer dem Setting nicht viel miteinander zu tun haben, aber die Zuschauer immer wieder zum Schmunzeln bringen. Scarlett Johansson trägt einen grellorangen Lippenstift und eine schreckliche braune Perücke, Tom Hanks mit Schnäuzer gibt einen unwirschen Schwiegervater, Bryan Cranston den Moderator in Schwarzweiß, Jeff Goldblum den Alien. So etwas wie eine Handlung gibt es nicht wirklich, nur verrückte Einfälle, Gags und viel Nostalgie, die einen zum Nachdenken bringen über eigene Vorurteile und Vorlieben. Wie immer hat Anderson (54), das große Kind, viel zu viele Ideen in seinen Film gepackt, als dass man sie alle entdecken könnte (Kinostart: 15. Juni).

Matthieu Amalric als Produzent und Nanni Moretti als Regisseur in »Eine bessere Zukunft« von Nanni Moretti. Foto: Festival de Cannes

Mitte der 50er-Jahren spielt auch Nanni Morettis „Il Sol dell’Avvenire“, ein Film im Film, der an vielen Stellen als Hommage an Federico Fellinis „8 ½“ gelesen werden kann. Der selbstgefällige Regisseur will einen Film über die kommunistische Partei Italiens drehen. Der Chefredakteur ihrer Zeitung „L’Unità“ holt einen Zirkus aus Budapest nach Rom, gerade als in Ungarn der Aufstand gegen die Sowjetunion niedergeschlagen wird. Die italienischen Kommunisten wollen sich auch von Moskau befreien, doch das geht ebenso schief wie die Finanzierung des Films. Außerdem will sich Morettis Frau trennen und produziert einen eigenen Film, bei dem Moretti ihr immer reinredet, vor allem über den Einsatz von Gewalt will er diskutieren. Moretti (69) als Nervensäge. Doch all das ist nicht so humorvoll, wie man es erwartet. Ein bisschen Gesellschaftskritik ist drin, wenn Morettis Frau sagt, die Koreaner hätten Interesse an ihrem Film (nicht an seinem) – und Netflix. Im Grunde besteht auch sein Film aus unverbundenen Miniaturen, aber hier sind sie immer einen Tick zu ernst, als dass der Film als Komödie funktionieren könnte.

Eine wahre Geschichte

Eine Ungeheuerlichkeit, die vielen seiner Landsleute unbekannt ist, hat der Italiener Marco Bellocchio (83) zu einem mitreißen Historienporträt verarbeitet in „Rapito“ (Entführung). 1858 wird in Bologna der sechsjährige jüdischer Junge Edgardo Mortara von der katholischen Kirche brutal seiner Familie entrissen. Der Vatikan hatte festgestellt, dass der Junge katholisch getauft wurde: Ein früheres Kindermädchen hatte Edgardo durch die Taufe vor dem Teufel bewahren wollen. Das bedeutet, dass er katholisch erzogen werden muss. Er kommt in ein Heim, in dem noch mehr getaufte jüdische Kinder leben. Während die jüdischen Eltern verzweifeln, weil sie machtlos sind gegen die Kirche, wird Edgardo im Laufe der Jahre zu einem Musterkatholiken, der auch später nicht mehr zu seiner Familie zurück will.

Szene aus »Rapito« von Marco Bellocchio. Foto: Festival de Cannes

Bellocchios Film stellt die Gnadenlosigkeit des Vatikans dar und die Unverfrorenheit, mit der der Papst nicht nur in Rom vorging. Auf der Hand liegt der Bezug zur Gegenwart, in der Russen ukrainische Kinder verschleppen und umerziehen. Der Vatikan musste diese Praxis aufgeben, als er nach 1870 von der italienischen Armee aus vielen seiner Gebieten zurückgedrängt wurde. Die Wirren dieser Zeit fängt Bellocchio sehr schön ein.

Und man freut sich, dass Cannes keine Altersdiskriminierung kennt und Regisseure jenseits der 70 in den Wettbewerb (und in die Nebenreihen) holt, sodass man tolle Spätwerke sehen kann. Die Preise gibt es am Samstagabend. Die neuen Spielfilme von Wim Wenders (77), Ken Loach (86), Catherine Breillat (75) und Alice Rohrwacher (41) fehlen noch, könnten aber auch palmenverdächtig sein neben den aktuellen Favoriten Aki Kaurismäki und Jonathan Glazer.