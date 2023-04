Fragen und Antworten: In Kaiserslautern und Mannheim lernen Theater- und Opernfreunde derzeit ganz neue Orte der Kultur kennen. Umbau und Sanierung lassen sich hier als Chance begreifen. Was wird gespielt, wie kommt man hin? Ein Überblick über die neuen Spielstätten, die die Theatermacher vor so manche Herausforderung gestellt haben.

An Gründonnerstag endlich geht es los: Das Pfalztheater Kaiserslautern spielt im Zirkuszelt – zunächst das Elfriede-Jelinek-Schauspiel „Das Licht im Kasten“, dann ab 28. April die Oper „Der Liebestrank“. Es ist ein Abenteuer, aus der Not geboren.

Warum musste das Pfalztheater eine andere Spielstätte suchen?

Am 19. Dezember 2022 hatten sich Tausende Liter Wasser im Großen Haus entleert, beim Check der Brandschutzanlage, versehentlich. Die Bühne muss nun saniert werden. Und die Suche nach einem Ausweichquartier war schwierig. Die Werkstattbühne ist zwar bespielbar, hat aber nur 99 Plätze, hier laufen weiter kleinere Produktionen. Auch die Kaiserslauterer Fruchthalle hat eine zu kleine Bühne für großes Theater. Und so kam die Idee auf, in Landau ein Zirkuszelt zu mieten und zu bespielen. Dieses einzurichten, war in diesem so nassen, kalten und windigen Frühjahr dann aber doch gar nicht so einfach.

Wie und wo spielt das Pfalztheater nun Oper und großes Schauspiel?

„Es hat ein bisschen was von einer Abenteuerreise, aber ist auch sehr animierend, der Ort kann besondere Kraft und Zauber entwickeln“, ist Chefdramaturg Andreas Bronkalla nach der ersten Zirkuszelt-Hauptprobe von „Das Licht im Kasten“ guter Stimmung. Es herrsche „aufgeregte Gespanntheit“, da der Umzug ins Zelt, gelegen neben dem Warmfreibad im Osten Kaiserslauterns, für alle Abteilungen eine große Herausforderung sei. „Und wir sammeln mit jeder Probe wieder neue Erfahrungen.“ Auch von „Wetterwidrigkeiten“ spricht er: Wegen des matschigen Geländes – der Standort ist eigentlich ein Bolzplatz – hatte sich der Aufbau etwas verzögert. Nun machen die Temperaturen dem Team noch leichte Sorgen. Das Zelt sei zwar beheizt, jedoch habe die Anlage „ein gewisses Geräusch“. Und wenn es regnet, sei das ebenfalls zu hören. Eine Open-Air- und Festivalatmosphäre ist also zu erwarten.

Szene aus »Das Licht im Kasten« nach Elfriede Jelinek, gespielt vom Pfalztheater Kaiserslautern ab 6. April m Zelt mit (von links) Stefan Kiefer, Helena Gossmann, Lukas Jakob Huber, Hannelore Bähr. Foto: Jörg Heieck/gratis

Die eigentliche Akustik aber sei „überraschend gut“, sagt Bronkalla nach der ersten Hauptprobe im Zelt, das bisher noch keinem Profi-Theater als Spielort gedient hat. Die Schauspieler seien mikrofoniert , es gebe bei „Das Licht im Kasten“ auch viel Musik, es werde teils über einen Klangteppich gesprochen. Und die Tonabteilung werde ihr Bestes geben, damit alles gut verständlich sei.

Wird auf andere Art als im Großen Haus des Pfalztheaters inszeniert?

Inszenierungen anders zu entwickeln als im Großen Haus, sei gerade das Spannende, meint Bronkalla. Für „Das Licht im Kasten“ – eine sprachgewaltige Komödie von Elfriede Jelinek über das Thema Mode sowie deren Auswüchse und Abgründe – ist tatsächlich ein Kasten in der Bühnenmitte aufgebaut. Das Publikum sitzt im Rund darum herum, es gibt 410 Plätze. „Es ist kein Frontaltheater“, sagt Bronkalla. Integriert ist auch das Junge Theater, 14 Jugendliche fungieren als kommentierender Chor.

Für die Donizetti-Oper wiederum habe das Regieteam das ursprüngliche Konzept fürs Große Haus geändert und an die neue Spielstätte angepasst. Die Oper spiele normalerweise auf einem Dorfplatz und unter Landleuten, es werde auch gefeiert, einmal komme ein fahrender Jahrmarkt-Quacksalber vorbei. Das passe bereits vom Charakter. Und Regisseurin Anja Kühnhold habe nun die Oper in die Zirkuswelt verlegt. Das Orchester – etwa 40 Musiker – werde dabei prominent auf einem Podest platziert, als eine Art übergroßes Zirkusorchester.

Wie ist das Zirkuszelt zu finden und wo gibt es Karten?

Das Pfalztheater-Zelt steht in Kaiserslautern in der Straße Am Warmfreibad, von hier erfolgt auch der Zugang. Das Grundstück neben der SoccaFive-Arena hat die Hausnummer 5. Geparkt wird schräg gegenüber auf dem Warmfreibad-Parkplatz. Eine Bushaltestelle gibt es ebenfalls. Karten (auch noch wenige für die Premiere am 6. April, 19 Uhr) gibt es im extra aufgebauten nostalgischen Kassenhäuschen vor Ort, aber auch unter www.pfalztheater.de, Telefon 0631 3675-209, E-Mail vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder an der Kasse im Stammhaus am Willy-Brandt-Platz (dienstags und donnerstags 11-14 Uhr und dienstags bis freitags 16.30 bis 18.30 Uhr).

Und wo spielt die Mannheimer Oper während der Theater-Sanierung?

Das Mannheimer Das Nationaltheater wiederum hat die ersten Premieren in seinen Ausweichspielstätten bereits gestemmt. Aber auch hier gab und gibt es Hürden. Da das Theater bis Ende 2027 komplett saniert wird, wurden gleich mehrere neue Spielorte geschaffen, und seit Januar wird auch im Pfalzbau in Ludwigshafen gespielt. Die Oper soll einen Neubau bekommen, genannt „Oper am Luisenpark“, kurz: „Opal“. Das beauftragte Bauunternehmen hat jedoch Insolvenz angemeldet, daher verzögert sich der Bau auf unbestimmte Zeit.

So soll(te) die Mannheimer Ausweichspielstätte Opal aussehen. Foto: Metron Vilshofen

Die Opernsparte ist nun daher in der Alten Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau beheimatet, in der von 1896 bis 1975 die berühmten Schildkröt-Puppen gefertigt wurden. Gespielt wird im schön restaurierten Kesselhaus auf knapp 730 Quadratmetern, die Decken sind fast 20 Meter hoch, es gibt eine sehr großzügige Fensterfront. „Ein sehr herausfordernder Raum“, sagt Nationaltheater-Pressesprecher Maik Dessauer. Gerade, was die Akustik angehe. Ein Spezialist war eingeladen worden, es habe eine Akustikprobe gegeben, „es war ein bisschen tricky“. Doch die erste Premiere vergangenen Samstag war ein großer Erfolg.

Ein hoher Raum, lichdurchflutet: Die Mannheimer Oper spielt seit April im Kesselhaus der Alten Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckerau. Vorab zeigte die Tanzsparte (unser Foto) hier die Choreografie »Krik«. Foto: Christian Kleiner

Was wird in der Alten Schildkrötfabrik gespielt?

Das Kesselhaus ist zwar geräumig, aber nicht groß genug für die ganz große Oper. Hier wird daher „intimes und spannendes Musiktheater in kleinerer Besetzung“ gegeben, so das Nationaltheater. Zuvor hatte die Tanzsparte den Raum mit „Krik“ erprobt. Henry Purcells Oper „Dido and Aeneas“ machte nun den Auftakt in der Opernsparte und läuft noch bis 12. April.

In der Alten Schildkrötfabrik läuft gerade die Oper »Dido and Aeneas« mit Uwe Eikötter als Gesit und Nikola Diskic als Aeneas. Foto: Christian Kleiner

Jetzt hofft das Nationaltheater, dass auch das Publikum strömt. Es gibt noch genug Karten. Anders als in der Innenstadt gibt es auch keine Parkplatzprobleme: Auf dem Metro-Gelände, zu dem die Spielstätte in der Floßwörthstraße 36-38 gehört, können Besucher kostenlos parken. Nächste Premiere ist dann am 23. April Peter Maxwell Davies’ Kammeroper „The Lighthouse“ – das klingt passend für den lichtdurchfluteten Raum.

Wo ist das Mannheimer Schauspiel untergekommen?

Ebenfalls außerhalb der Innenstadt, gut fünf Kilometer Richtung Norden, ist nun das Nationaltheater-Schauspiel beheimatet: im „Alten Kino Franklin“.

Spielort für Tanz und Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters: das Alte Kino Franklin. Foto: Maximilian Borchardt

Der junge Stadtteil Franklin ist eine Konversionsfläche, hier waren von 1945 bis 2011 US-amerikanische Streitkräfte untergebracht, im nun bespielten Gebäude konnten sie Filme sehen. Der Bau wurde allerdings für rund 15 Millionen Euro komplett erneuert, mit Ton-, Licht- und Videotechnik ausgestattet, ebenso einer Bühne samt fest eingebauter Drehscheibe. Die Technik stammt hauptsächlich aus dem Schauspielhaus am Goetheplatz, das saniert wird. Das Alte Kino Franklin hat Platz für bis 500 Zuschauer, die Bestuhlung ist flexibel.

500 Plätze gibt es im Alten Kino Franklin in Mannheims Norden. Foto: Christian Gaier

Erste Premiere war „Der gute Mensch von Sezuan“, derzeit läuft hier die „Woyzeck“-Inszenierung von Branko Janack. Neben Schauspiel wird in Franklin Tanz geboten. Das Tanzstück „Young Lovers“ hat am 15. April Premiere. Im Juni folgen die Schillertage folgen. Das Alte Kino Franklin befindet sich in der Abraham-Lincoln-Allee 1 in Mannheim, ist zu erreichen mit den Linien 5, 56, 66 (die Eintrittskarte gilt als VRN-Ticket), es gibt vor Ort Fahrradstellplätze und kostenpflichtige Parkplätze. Kleinere Produktionen und Jugendtheater gibt es weiter im Studio Werkhaus und in der Alten Feuerwache. Karten und Infos unter www.nationaltheater.de.