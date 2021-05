„Zusammen“ lautet das Motto der 21. Internationalen Schillertage in Mannheim, aber das ist diesmal nicht allzu wörtlich gemeint. In Zeiten der Pandemie ist Zusammenkommen nicht erwünscht, der Zusammenhalt der Gesellschaft umso mehr. Um diesen soll es auch bei dem Festival gehen, das von 17. bis 27. Juni weitgehend digital stattfindet.

„Es ist nicht die Zeit für längerfristige Planungen“, musste der Mannheimer Schauspielintendant Christian Holtzhauer konstatieren. Er war sich daher nicht sicher, ob das gestern in einer Zoomkonferenz vorgestellte Festivalprogramm am Ende tatsächlich so aussehen wird. Natürlich hofft er auf eine Verbesserung der Lage. Aber weil aktuell ungewiss ist, ob in fünf Wochen internationale Ensembles einreisen dürfen, welche Quarantäne- und Kontaktbestimmungen dann gelten, ob Veranstaltungen im Freien oder in einem Theatersaal erlaubt sein werden, verlegte man das Festival zuerst einmal komplett in den digitalen Raum. Als Livestream wird es daher auch die Festivaleröffnung mit Schillers „Jungfrau von Orleans“ als Eigenproduktion des Nationaltheaters geben.

Die Inszenierung stammt von der vielfach ausgezeichneten polnischen Regisseurin Ewelina Marciniak, die Fragen stellt nach männlicher Gewalt und den Möglichkeiten gewaltfreier weiblicher Emanzipation. Im „Schiller-Stream“ zu sehen sind außerdem Anne Lenks vielgepriesene „Maria Stuart“ vom Deutschen Theater Berlin, Jan Neumanns „Wilhelm Tell“ vom Nationaltheater Weimar sowie „Ode an die Freude“, ein aus drei Schiller-Dramen zusammengestellter Abend von Antu Romero Nunes vom Thalia Theater in Hamburg. Eingeladen wurde außerdem das Kollektivprojekt „Räuber*innen“ der Münchner Kammerspiele. Statt einem hier nicht möglichen Streaming werden Regisseurin Leonie Böhm und das Ensemble über ihr Projekt sprechen.

Unter den insgesamt 24 Gastspielen sind elf Uraufführungen, zwei deutsche Erstaufführungen und sieben Auftragsarbeiten. Bei vielen Projekten seien die Protagonisten Frauen, unterstrich Holtzhauer. Eine Auftragsarbeit ist beispielsweise „Wounds are Forever“ der ehemaligen Mannheimer Hausautorin Sivan Ben Yishai als Koproduktion mit dem Stuttgarter Theater Rampe. Bei den internationalen Gastspielen sind zwar keine Schiller-Inszenierungen zu finden, aber immerhin Projekte, die sich mit Schiller-Themen beschäftigen. „Jeanne Dark“ der Französin Marion Siefert erzählt von einer jungen Frau, die nur noch über den Onlinedienst Instagram kommuniziert. Um sexualisierte Gewalt und Gerechtigkeit geht es in der indischen Zoom-Performance „Allegedly“ von Mallika Taneja. Auf einen virtuellen Spaziergang nimmt das aus China stammende Duo Zhuo Menting und Li Song in „1000 Ears“ mit. Und getanzte Geschichten aus fünf Ländern Afrikas vereint die aus Ruanda stammende Künstlerin Dorothée Munyaneza. Kooperationen gibt es zudem mit drei Einrichtungen der Mannheimer Freien Szene: Eintanzhaus, Zeitraumexit und Theaterhaus G7.

Ein Festivalzentrum soll es geben, auch wenn wohl nicht viele Besucher nach Mannheim kommen werden. Die Leipziger Künstlerduo Situation Room hat sich das Konzept für den „NTM-Park“ ausgedacht, vor dem Theater wird es Bühne, Filmleinwand und einen Kiosk geben. Hier sind die interaktiven Installationen „Inter-face“ von Benjamin Vandewalle und „Washing Hands“ von Daan’t Sas und Lotte van den Berg zu erleben, ebenso wie die Langzeitperformance „Ein Tag im Licht“ des Mannheimer Schauspielers Robin Krakowski. Auch die Audiowalks und Stadtspaziergänge starten hier, im Stadtraum wird es außerdem Sound- und Lichtinstallationen geben. All dies soll doch ein wenig Festivalmiteinander bringen. Wer partout mehr Festivalatmosphäre möchte, der kann sich auch noch die „Schiller-Schachtel“ mit Souvenirs und Infos nach Hause schicken lassen.

Programm und Karten

Vorläufiges Programm unter www.nationaltheater-mannheim.de, Karten für analoge und digitale Veranstaltungen ab 1. Juni.