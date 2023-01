Die Anfang des 19. Jahrhunderts nach Großbritannien gebrachten Reliefteile des Parthenon-Frieses könnten „eher früher als später“ als Dauerleihgabe an Griechenland zurückgegeben werden, zitierte der „Daily Telegraph“ eine anonyme Quelle.

Von dem 75 Meter langen Fries des Parthenon-Tempels befinden sich rund 40 Platten in Athen, 56 im British Museum in London. Griechenland bemüht sich seit Jahrzehnten um ihre Rückgabe. Die Teile waren Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag des damaligen britischen Botschafters Lord Elgin auf der Akropolis in Athen abgeschlagen und im Einvernehmen mit dem damaligen Osmanischen Reich weggeschafft worden. Jetzt stehen London und Athen laut dem Zeitungsbericht kurz vor einer Einigung über die Rückgabe.

Demnach laufen seit einem Jahr Verhandlungen zwischen dem Chef des British Museum – dem früheren britischen Finanzminister George Osborne – und Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Dem Bericht zufolge sollen die Kunstwerke als Dauerleihgabe nach Athen gehen, um eine Rechtsvorschrift zu umgehen, die es dem British Museum verbietet, Teile aus seiner großen Sammlung zu entnehmen. Der Dauerstreit um die Kunstwerke dürfte jedoch mit einem Leihabkommen nicht beendet sein. Laut „Daily Telegraph“ will Griechenland weiter um die Besitzrechte an den Friesteilen und 17 Skulpturen kämpfen. Athen sieht die Mitnahme der Objekte als Diebstahl an, nach britischer Überzeugung wurden sie dagegen legal exportiert.